Netflix aumenta il costo dell’abbonamento: ecco quanto si pagherà

Netflix abbonamento | Dal 2015 è entrato nelle case degli italiani per non uscire più. A tre anni dal suo debutto in Italia con una grande offerta di serie televisive in streaming, Netflix annuncia un aumento degli abbonamenti.

Netflix abbonamento | Costo, prezzo e tariffa base

Possono tirare un sospiro di sollievo gli utenti con gli abbonamenti base perché l’aumento non li riguarderà: la tariffa infatti resta a 7,99 euro al mese.

Netflix abbonamento | 2S 4S

Discorso diverso per le altre due opzioni, la 2S e la 4S che vedranno rincari immediati.

Il piano 2S passa infatti da 10,99 euro a 11,99 mentre quello 4S arriva a 15,99 euro (erano 13,99).

Le tariffe aggiornate verranno applicate in modo automatico ai nuovi clienti, mentre i veterani riceveranno una notifica via e-mail almeno un mese prima della loro attivazione.

Netflix aumento abbonamenti | offerta

Per Netflix cambio di tariffa ma non di offerta: quella base, perfetta per una persona sola, avrà sempre contenuti in qualità standard e visibili solamente su un dispositivo alla volta.

Il piano 2S dispone di contenuti in formato FullHD fruibili da due dispositivi contemporaneamente: ottimo per una coppia.

C’è poi l’abbonamento 4S con lo streaming in qualità UltraHD: ottimo per una famiglia perché permette di utilizzarlo contemporaneamente su 4 dispositivi diversi.

A breve quindi vedere le proprio serie televisive preferite in streaming, sempre e ovunque, costringerà quindi gli utenti a mettere mano al portafogli e spendere qualche euro in più.

Netflix abbonamento | serie televisive streaming gratuito

Un nuovo cambiamento per i clienti italiani che già hanno visto lo stop al mese di prova gratuito su Netflix, così giustificato dall’azienda.

“Stiamo testando la disponibilità e la durata di una prova gratuita per capire meglio come i consumatori valutano Netflix. Questi test tipicamente variano in termini di durata e paesi, e potrebbero non diventare permanenti”.

