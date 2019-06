Maturità 2019 tracce seconda prova | Esame di Stato | Oggi 20 giugno | Materie | Latino | Greco | Matematica

MATURITÀ 2019 TRACCE SECONDA PROVA – Oggi, 20 giugno 2019, i maturandi si trovano ad affrontare la seconda prova dell’esame di maturità. 520mila maturandi avranno in questo caso tracce diverse per ogni indirizzo di studi.

Le tracce multidisciplinari, ossia che vertono su due materie d’indirizzo, sono una delle grandi novità introdotte dal Miur con la Riforma dell’Esame di stato.

Gli studenti del liceo classico, in questo momento, si trovano ad affrontare la traccia con la versione di greco e latino; quelli del liceo scientifico quesiti di matematica e fisica. Per il linguistico c’è sia inglese che la seconda lingua studiata, come il francese o lo spagnolo.

Maturità 2019 tracce seconda prova | Le tracce

Di seguito le tracce del 20 giugno 2019:

Liceo classico: Tacito e Plutarco gli autori della seconda prova al Classico. La versione latino e il testo greco trattano della figura dell’imperatore romano Galba. La prima è tratta da Historiae di Tacito, il secondo da Vita di Galba di Plutarco.

Maturità seconda prova oggi | La chiave del Miur

Maturità 2019 tracce seconda prova | Le prove complete

Liceo Classico:

Maturità 2019 tracce seconda prova | Le materie

Di seguito le materie della seconda prova: l’elenco completo è disponibile anche sul sito del Ministero.

Liceo classico, latino e greco. Materie commissari esterni: lingua e cultura straniera e matematica e lingua letteratura italiana

latino e greco. Materie commissari esterni: lingua e cultura straniera e matematica e lingua letteratura italiana Liceo scientifico , matematica e fisica. Materie commissari esterni: italiano, lingua straniera e scienze naturali

, matematica e fisica. Materie commissari esterni: italiano, lingua straniera e scienze naturali Liceo scienze umane : scienze umane, diritto ed economia. Commissari esterni: italiano, lingua straniera e matematica

: scienze umane, diritto ed economia. Commissari esterni: italiano, lingua straniera e matematica Liceo linguistico : lingua straniera 1 e 3. Commissari esterni: italiano, lingua straniera 2 e fisica

: lingua straniera 1 e 3. Commissari esterni: italiano, lingua straniera 2 e fisica Liceo Musicale : teoria analisi e composizione. Commissari esterni: italiano, lingua straniera e fisica

: teoria analisi e composizione. Commissari esterni: italiano, lingua straniera e fisica Liceo Coreutico : tecniche della danza. Commissari esterni: italiano, lingua straniera e fisica

: tecniche della danza. Commissari esterni: italiano, lingua straniera e fisica Liceo Artistico: seconda prova diversa a seconda degli indirizzi. Commissari esterni: italiano, lingua straniera e storia dell’arte

Maturità 2019 prima prova | Le tracce

Ieri si è svolta la prima prova della Maturità 2019. Ecco le tracce su cui hanno dovuto lavorare i maturandi:

1) Analisi del testo: Ungaretti, dalla raccolta “L’Allegria, Il porto sicuro” la poesia Risvegli

2) Leonardo Sciascia, brano tratto da “Il giorno della Civetta”

3) Brano di Tomaso Montanari su uso del futuro

4) Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza

5) L’eredità del ‘900, Corrado Stajano

6) Tema di attualità: Carlo Alberto Dalla Chiesa martire dello Stato

7) Tema di attualità: Gino Bartali, tra sport e storia

Maturità 2019 tracce seconda prova | Agli orali le tre buste

Ogni commissione, formata da tre membri interni e tre membri esterni più un presidente esterno, prepara per ogni classe tante buste quanti sono gli alunni, più due in modo da garantire a tutti la possibilità di scegliere tra tre buste.

Al momento del colloquio, il presidente estrarrà tre buste in maniera casuale, sottoponendole al candidato. Lo studente a sua volta ne dovrà scegliere una. Il contenuto delle buste dovranno tenere conto del percorso didattico degli studenti.

Una volta visto il contenuto della busta, lo studente dovrà cercare di fare collegamenti con le altre materie. Ma non solo. Durante la prova orale della Maturità 2019 lo studente dovrà anche relazionare sulle esperienze svolte nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.

Il voto dell’orale va da 0 a un massimo di 20 punti, con la sufficienza a 12. La commissione può dare dei punti bonus, da 1 a 5.