Matteo Salvini Valentina Nappi risposta

Botta e risposta tra Valentina Nappi e Matteo Salvini. La pornostar ha attaccato il vicepremier su Twitter nei giorni scorsi. Lui non si è fatto sfuggire l’occasione e ha controbattuto sferrando una delle sue frecciatine. Non solo contro la diva del porno.

Valentina Nappi attacca Matteo Salvini: “Se lui cristiano, io sono vergine”

Matteo Salvini Valentina Nappi risposta | Nappi e Radio2

“Caspita, contro di me addirittura la contessa Valentina Nappi (celebre artista del porno) con il Like di Rai Radio 2, pagata da tutti gli Italiani. Avanti col sorriso, bacioni alla Vale e a Radio Rai😘”. Così il vicepremier della Lega e ministro dell’Interno dice la sua, pubblicando sui social lo screenshot del tweet di Valentina Nappi, accompagnato dalla testimonianza del like dell’emittente radiofonica della Rai.

Insomma, il leader della Lega se la prende anche con Radio2 e non perde occasione per ricordare agli italiani che si tratta di una delle radio del servizio pubblico, quindi pagate dai cittadini.

Matteo Salvini Valentina Nappi risposta | Gli attacchi degli utenti

In pochi minuti, sotto al post di Matteo Salvini si moltiplicano i commenti di plauso nei confronti del vicepremier leghista. In tanti usano il lavoro di Valentina Nappi per denigrare la pornostar e congratularsi con le parole del ministro dell’Interno.

“E certo che se la prende con te!!! 😂😂😂 Vuoi mettere che le vuoi togliere i negroni 🤣🤣🤣🤣🤣!????”, scrive qualcuno. “Sono sicura che sei vergine. Ma di cervello.È l’unica parte del tuo corpo che non hai mai usato. Troppo impegnata ad usare tutto il resto”, si legge in un altro commento. “E vabbè dai, poverina, in un raro momento che aveva la bocca libera doveva pur dire la sua cazzata!”, gli fa eco un altro utente.

Il 18 giugno scorso, la pornostar ha attaccato Matteo Salvini in un tweet. “Se Matteo Salvini è cristiano, io sono vergine”, ha scritto la diva del porno sul suo profilo Twitter. Valentina Nappi è stata subissata da insulti da parte dei sostenitori del vicepremier leghista. Così come è successo nel giro di una manciata di minuti sotto al post del leader del Carroccio.