Lory Del Santo maturità hot – In questi giorni di esami di maturità sono tanti i vip che hanno raccontato come hanno vissuto l’esperienza dell’esame di Stato. Tra questi Lory Del Santo.

Maturità 2019, i voti dei vip: da Chiara Ferragni a Tiziano Ferro passando per Mario Balotelli

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato la sua maturità “hot”. Ospite alla trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”, trasmessa su Rai RadioUno, Lory Del Santo ha dichiarato: “La mia maturità? Me la ricordo perfettamente- ha esordito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nel corso della sua intervista radiofonica- Entrai nella mia classe, ma non c’erano i banchi, che avevano spostato. C’erano tutti i professori che mi guardarono in modo strano, allora io uscii, un docente mi seguì e mi chiese: le serve una mano?”.

Fin qui tutto normale, ma alla domanda dei conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro “Non è che quel prof. ci stava provando?”. Lory Del Santo ha risposto: “Era un commissario esterno, non lo conoscevo, chissà… Devo dire che quel giorno ero stratosferica: avevo un tacco 12, una tutina viola di lino molto leggero. E non avevo il reggiseno. E non indossavo neanche il resto dell’intimo… Tanto c’era un doppio strato di lino in quelle parti del vestito”.

E il voto finale? L’ex soubrette ha dichiarato:”Il massimo dei voti: non andavo molto bene a scuola, ma alla maturità sono stata la più brava della classe”.

