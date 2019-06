IVANA CANOVIC CHI È – Ivana Čanović è una cantante d’opera e ambasciatrice della cultura italiana nel mondo.

Nata nel 1988, l’artista è originaria di Niksic (Montenegro) e si è diplomata al Conservatorio di Musica di Santa Cecilia di Roma in canto lirico. La Canovic si è poi specializzata seguendo corsi e masterclass di grandi maestri come Carlo Desideri e Heidi Brunner.

Il suo nome è rimbalzato di palcoscenico in palcoscenico: tra i più celebri c’è il National Center for Permorming Arts di Pechino, Royal Academy of Music di Londra e il Teatro Nazionale del Montenegro: in quest’ultima occasione, si è esibita con l’Orchestra sinfonica diretta da Elisabeth Attl.

Cosa sappiamo ancora della sua carriera? Nel 2008 si è calata nelle vesti di Euridice nell’Orfeo di Monteverdi a Berlino; ancora, ha recitato nel ruolo di Susanna a Roma nell’opera Il segreto di Susanna di Wolf Ferrari.

Nel 2015, Ivana Canovic ha vinto il concorso Classical Eurosong promosso da Radio Stephansdom, una delle più prestigiose emittenti di musica classica.

Ivana è intesa come l’ambasciatrice della cultura italiana nel mondo perché promuove la musica classica in diversi paesi come Cina, Austria, Inghilterra, Panama, Grecia, Francia, Germania, Iran, Russia, Spagna e Portogallo.

Nel 2018, ha cantato per l’apertura del Festival Puccini accanto a Martina Serafin e Andrea Bocelli.

La Canovic sarà ospite di All Together Now nella finalissima del 2019, affiancando grandi artisti della musica italiana come Al Bano, Renato Zero, Ron e Nek.

Tutti gli ospiti della finale di All Together Now

Ivana Canovic chi è | Vita privata

Cosa sappiamo invece della sua vita privata? Molto poco, essendo Ivana molto riservata. Nonostante ciò, la cantante lirica ha un account Instagram che coltiva con passione ed è da lì che i suoi fan possono estrapolare dettagli della sua vita privata. Ed è proprio su Instagram che la giovane soprano ha condiviso l’emozione di partecipare come ospite a All Together Now.