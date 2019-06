Irina Shayk uomo misterioso

I riflettori continuano a essere accesi, accesissimi sulla ex coppia più chiacchierata del momento. La fine della storia tra Bradley Cooper e Irina Shayk ha scosso Hollywood (e non solo) e gli strascichi si sentiranno ancora per molto.

Lui è al centro dell’attenzione mediatica per il presunto amore con la cantante Lady Gaga. I rumors attorno alla storia nata sul set di A Star is Born, diretto dall’attore di Philadephia con protagonista proprio la popstar girano insistenti da mesi e ora sembrano trovare un fondamento proprio nella rottura delle due celebrities.

Nessuna conferma né smentita a riguardo. Bradley Cooper è trincerato nel suo silenzio, come pure Lady Gaga, che si è lasciata sfuggire un commento solo quando provocata da alcuni fan in merito alla faccenda.

Ma i riflettori ora tornano sulla modella siberiana. Subito dopo la notizia della fine della storia con Bradley Cooper, abbiamo visto Irina Shayk uscire dalla casa che condivideva con il compagno ormai da anni. Compostissima, perfetta come sempre, la top model ha percorso le scale che la portavano fuori alla villa a schiena dritta. Solo gli occhiali da sole grandi e scuri a coprire gli occhi che, senza dubbio, nascondevano il dolore per un amore durato quattro anni, dal quale due anni fa è nata la piccola Lea.

Irina ha lasciato la villa con Bradley ed nelle ultime ore è stata avvistata a New York. La donna è stata notata mentre passeggiava per le vie della Grande Mela insieme alla figlia Lea, insieme a loro c’era anche un uomo.

Subito il mondo del gossip ha iniziato a interrogarsi su chi sia il moro sulla quarantina che spingeva il passeggino accanto alla top model. I più maliziosi hanno voluto vedervi la nuova fiamma di Irina, in tanti hanno pensato che si tratti del “baby sitter” di Lea, qualcun altro ha ipotizzato che la top model abbia un bodyguard, ora che è senza Bradley.

La verità, però, è un’altra: l’uomo che spinge il passeggino con premura, col volto spigoloso e l’aria dura, non è altro che il suo hair stylist. Si tratta infatti di Luigi Murenu, celeberrimo a Hollywood, è il parrucchiere delle star.

Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Kate Moss e Anne Hathaway lo adorano e così pure Madonna. Sardo, Murenu ha 55 anni è amato anche da Irina. Quindi no, non c’è nessun nuovo Bradley nella vita della top model. Non ancora, per lo meno.

