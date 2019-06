Lo schiaffo di Giulia Salemi a Diletta Leotta: gelosia per Francesco Monte

Giulia Aalemi gelosa Diletta Leotta | Le cose potrebbero andare meglio per l’ex concorrente del Gf Vip Giulia Salemi. Tutto lascia pensare che la 26enne non si sia ancora del tutto ripresa dalla rottura con Francesco Monte.

Iniziata lo scorso autunno nella casa del Gf Vip, la loro relazione è naufragata a inizio giugno, senza che nessuno dei due ne specificasse pubblicamente il motivo.

Tuttavia, c’è chi specula su una possibile tresca fra l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e Diletta Leotta. Su Instagram, è stato notato il moltiplicarsi di like da parte di Francesco Monte alle foto della showgirl calcistica.

Giulia Aalemi gelosa Diletta Leotta | Per di più, i due sono stati intercettati mentre erano insieme su un treno. “Siamo solo amici”, ha detto Diletta Leotta ai giornalisti di Radio 105 che la interrogavano sulla presunta liaison con Francesco Monte. Salvo poi tradirsi, negando di avere fatto quel viaggio in treno con lui (ma ci sono i video che lo provano).

Diletta Leotta e Francesco Monte travolti dalla passione? Spunta un dettaglio inaspettato su Instagram

Ovviamente, il fatto che Diletta Leotta abbia scelto di mentire su un “innocente” viaggio in treno non fa che alimentare i dubbi che sotto ci sia in realtà molto di più.

Giulia Aalemi gelosa Diletta Leotta | Un affronto che Giulia Salemi, che di Francesco Monte era innamoratissima, non ha mandato giù. L’ex gieffina ha reagito smettendo di seguire Diletta Leotta su Instagram. Uno “schiaffo” social che non è passato inosservato ai fan dell’una e dell’altra.

Intanto, Diletta Leotta è tornata single dopo quattro anni di relazione con Matteo Mammì, nipote dell’ex ministro Oscar Mammì ed ex amministratore delegato di Sky.

“Diletta Leotta di nuovo single”: andrà a vivere da sola a Milano