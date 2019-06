La richiesta di Ilary Blasi a Totti dopo l’addio alla Roma

Francesco Totti Ilary Blasi lezioni inglese | Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, soprattutto nei momenti di difficoltà: proprio questo è il caso di Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo l’addio alla Roma la presentatrice vuole dare una nuova direzione all’ex capitano consigliandogli di prendere lezioni di inglese.

La Blasi da sempre confidente e spalla fidata di Totti, si è dimostrata sempre in linea al fianco del marito: prima dopo l’addio alla fascia di capitano, poi nella separazione definitiva dall’As Roma come dirigente.

In questo momento di “disoccupazione” l’ex calciatore romano ha deciso di dedicarsi alla famiglia concedendosi delle vacanze al mare sia in Costa Azzurra che a Ibiza.

Francesco Totti Ilary Blasi lezioni inglese |

Una fase di relax che però va sfruttata per colmare alcune lacune da sempre sul groppone di Totti, come la sua padronanza dell’inglese.

Ecco quindi la richiesta, anche poco velata, della moglie di Ilary, di prendere lezioni così come ha confessato lo stesso Totti:

“Sento le solite chiacchiere, ma state tranquilli: sto imparando l’inglese. Così farò tutti contenti. Non c’entrano i miei figli. E’ Ilary che insiste e mi rompe le scatole se non lo faccio”.

Che le lezioni di inglese siano il preludio di una possibile carriera internazionale avvistata dalla lungimirante Ilary Blasi?

Non è la prima volta che la presentatrice consiglia al marito come migliorarsi.

Ai tempi dell’addio alla Roma, Totti aveva preso qualche chilo di troppo: ecco allora che la Blasi aveva provveduto a metterlo a dieta riportandolo in perfetta forma.

