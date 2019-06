Foto Chiara Ferragni | Fedez | Leone | Instagram

FOTO CHIARA FERRAGNI FEDEZ LEONE INSTAGRAM – Chiara Ferragni ha pubblicato ieri una tenera foto con Fedez e Leone su Instagram e i follower hanno notato un particolare sul bimbo. La famiglia è da poco tornata da una vacanza a Los Angeles. E l’immagine postata sul social network è una delle tante che raccontano il viaggio negli Stati Uniti.

Nei commenti i fan di Chiara Ferragni le hanno chiesto come mai nella foto il piccolo avesse le maniche lunghe, a differenza di mamma e papà, in maniche corte. Qualcunoi ha scritto: “Chiara, perché tu e Fedez avete le maniche corte e Leone ha sempre pantaloni e maniche lunghe? Fa caldo, mettigli un bel completino estivo”. E ancora, in un altro commento: “Quel bambino sta soffocando”.

A quanto pare Chiara Ferragni non ha risposto alle domande poste dai follower sulla sua pagina. Ma probabilmente voleva solo proteggere il bambino dal sole. la gallery con le immagini di Ferragni, Fedez e Leone, come sempre, è stata molto apprezzata. Le immagini delle vacanze californianre hanno fatto il giro del Rete, con oltre 380mila like. I Ferragnez colpiscono ancora. Le foto hanno mediamente raggiunto i 400mila like, 600mila in meno di un giorno per un’immagine del piccolo Leone.