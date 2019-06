Don Matteo 11 trama | Anticipazioni | Episodi | 20 giugno 2019 | Di cosa parla | Cast | Repliche | Rai 1 | Stasera

DON MATTEO 11 TRAMA EPISODI 20 GIUGNO – Torna questa sera, giovedì 20 giugno 2019, Don Matteo 11, la popolare serie tv con Terence Hill e Nino Frassica. Si tratta di repliche dell’edizione numero 11 che Rai 1 trasmette in prima serata dopo il grande successo di ascolti che la fiction ha sempre garantito.

L’occasione per tutti i fan per rivedere gli episodi più amati e divertenti. Ma qual è la trama dei due episodi in onda oggi, 20 giugno 2019, dalle 21.25 su Rai 1? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Don Matteo 11 trama 20 giugno 2019 | Episodi | Salvazione

Si tratta del terzo episodio di Don Matteo 11, dopo che i primi due in replica erano stati trasmessi sempre su Rai 1 la scorsa settimana. Ecco la trama. L’episodio si apre con la brutale aggressione a una donna.

I carabinieri danno avvio alle indagini per scoprire cosa è successo e chi sono i colpevoli. Nel frattempo dal passato della vittima emergono dettagli sconcertanti: la donna infatti molti anni prima è rimasta coinvolta nell’incidente in cui è morta la figlia del maresciallo Cecchini.

A quel punto Don Matteo decide di accogliere con sé in canonica il figlio della donna, il piccolo Cosimo. Il maresciallo, il personaggio che interpreta Nino Frassica, si affeziona sempre più a questo bambino.

Don Matteo 11 trama 20 giugno 2019 | Episodi | Per il loro bene

Nel quarto episodio di Don Matteo 11, in replica oggi 20 giugno 2019 in prima serata su Rai 1, il maresciallo riceve la visita di un suo ex compagno di Accademia, che si presenta a sorpresa. L’uomo nel frattempo è diventato un imprenditore di successo.

Cecchini allora decide di fingersi Capitano per far bella figura con l’amico. Intanto in caserma arriva una telefonata che fa gelare il sangue a tutti: davanti a un night club è stato ritrovato il corpo privo di vita di un uomo vestito da prete, con accanto una bicicletta. Che si tratti di Don Matteo?

