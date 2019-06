Don Matteo 11 streaming 20 giugno | Dove vederlo | Rai 1 | Episodi | Puntate | Trama

DON MATTEO 11 STREAMING 20 GIUGNO – Stasera, giovedì 20 giugno 2019, va in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento con Don Matteo 11, la fiction amatissima dal pubblico che la tv di Stato manda in replica durante queste settimane estive dopo il grande successo di ascolti registrato in passato.

Tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo, dalla trama alle curiosità

Un’opportunità per tutti i fan della serie per rivedere alcuni episodi tra i più divertenti, tratti dall’undicesima stagione di Don Matteo. Protagonisti come sempre le avventure e i gialli che coinvolgono il prete di Gubbio, interpretato da Terence Hill, e il maresciallo Cecchini, alias Nino Frassica.

La trama degli episodi di Don Matteo 11 di stasera

Anche questa settimana, a partire dalle 21.25 su Rai 1, verranno trasmessi due episodi. Il primo, dal titolo Salvazione, racconta la storia di una brutale aggressione a una donna, che si scoprirà essere stata coinvolta anni prima nell’incidente in cui è morta la figlia del maresciallo Cecchini.

Don Matteo porta in canonica il figlio, della vittima, il piccolo Cosimo: il maresciallo Cecchini si affezionerà terribilmente a lui.

Le anticipazioni degli episodi di Don Matteo di stasera

Nel secondo appuntamento di stasera con Don Matteo 11 proprio il personaggio interpretato da Nino Frassica riceve la visita a sorpresa di un suo vecchio compagno di Accademia: per fare bella figura Cecchini gli farà credere di essere diventato capitano.

Intanto in caserma arriva una telefonata shoccante. Davanti a un night club è stato ritrovato il corpo privo di vita di un uomo vestito da prete, con accanto una bicicletta…

Ma dove vedere Don Matteo 11? In tv o in streaming? Ecco tutte le risposte.

Don Matteo 11 streaming 20 giugno | Dove vedere in tv

Don Matteo va in onda come sempre su Rai 1 con un ciclo di repliche dell’undecima stagione a partire da giovedì 13 giugno 2019 e che tornano quindi anche oggi 20 giugno.

Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Chi invece è abbonato alla pay-tv di Sky, può trovarlo al tasto 101 del decoder.

Don Matteo 11 streaming 20 giugno | Dove vedere in diretta streaming

Non vi volete perdere Don Matteo 11 in diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Altrimenti potete recuperare l’undicesima stagione di Don Matteo anche dopo la messa in onda tramite la funzione on demand di RaiPlay.