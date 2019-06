Don Matteo 11 | Anticipazioni | Episodi | 20 giugno 2019 | Stasera | Rai 1 | Trama | Cast | Streaming

DON MATTEO 11 ANTICIPAZIONI EPISODI 20 GIUGNO – Questa sera torna in prima serata su Rai 1 Don Matteo 11, la popolare fiction di successo della tv pubblica con Terence Hill e Nino Frassica.

Un doppio appuntamento, con due episodi, tratti dall’undicesima stagione di Don Matteo. Si tratta di repliche che la Rai ha deciso di mandare in onda in prima serata visto il grande successo che la fiction ha sempre garantito a livello di ascolti. Ma qual è la trama, il cast di questi due episodi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 1 | Salvazione

Il primo episodio in onda oggi 20 giugno 2019 su Rai 1 dalle 21.25 si intitola “Salvazione“. I Carabinieri stanno indagando sull’aggressione di una donna che era stata coinvolta nell’incidente in cui è morta anni prima la figlia del maresciallo Cecchini.

Don Matteo decide quindi di accogliere il figlio della vittima, il piccolo Cosimo. Cecchini, interpretato da Nino Frassica, si affeziona sempre di più al bambino, ma dietro di lui si nasconde un terribile mistero.

Intanto Seba vorrebbe poter riabbracciare la sua Alice e per farlo potrebbe trovare una mano d’aiuto proprio in Sofia. Ecco il trailer di questa seconda puntata.

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 2 | Per il loro bene

Il secondo episodio delle repliche di Don Matteo in onda stasera 20 giugno 2019 su Rai 1 si intitola “Per il loro bene“. Protagonista è il maresciallo Cecchini, che riceve una visita a sorpresa da parte di un suo ex collega di Accademia, ora diventato un uomo di grande successo.

Il Maresciallo, per ben figurare, finge con l’amico di essere Capitano, senza farsi scoprire da Anna. Intanto in caserma arriva una chiamata che richiama tutti all’attenzione: fuori da un night club è stato ritrovato il corpo privo di vita di un uomo vestito da prete, con accanto una bicicletta. Che si tratti di Don Matteo?

