Diletta Leotta insieme a Michelle Hunzicker: la foto che fa impazzire i fan

Diletta Leotta Michelle Hunzicker foto | Mercoledì 19 giugno, a Milano, lo Stadio di San Siro era gremito di fan in estasi per il concerto di Ed Sheeran, in tour musicale fino a fine agosto.

Fra i numerosissimi partecipanti al super evento erano presenti anche due vip particolarmente chiacchierate dalle pagine di cronaca rosa del momento.

Si tratta di Michelle Hunzicker e Diletta Leotta. Entrambe donne di successo nel mondo dello spettacolo, entrambe bionde e in forma smagliante, si sono incontrate e hanno deciso di farsi fotografare insieme.

Lo scatto è stato pubblicato sull’account Instagram di Diletta Leotta e ha immediatamente scatenato le reazioni dei fan: una valanga di like e commenti di apprezzamento.

Diletta Leotta Michelle Hunzicker foto | Amatissime dal pubblico, Michelle Hunzicker e Diletta Leotta sono all’apice delle loro carriere.

La prima è ormai da anni alla conduzione dello storico programma su Canale 5 Striscia la Notizia, mentre la seconda è la sensuale presentatrice della Serie A su Dazn Italia.

“Two blondes is megl che one”, ha scritto scherzosamente Diletta Leotta sul suo profilo.

“Il sogno di tutti noi”, ha commentato qualcuno, “Che spettacolo, il meglio che c’è in circolazione in un’unica foto… cosa volere di più” ha aggiunto qualcun’altro.

Nel frattempo, si vocifera di una possibile relazione segreta fra Diletta Leotta e l’ex di Giulia Salemi Francesco Monte. I due sono stati visti insieme su un treno e, su Instagram, lui la bombarda di like.

