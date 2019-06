Conferenza stampa Sarri diretta live | Juventus | Presentazione | Aggiornamenti in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE :

CONFERENZA STAMPA SARRI DIRETTA LIVE – Oggi, 20 giugno 2019, alle ore 11 la Juventus presenterà alla stampa Maurizio Sarri, sbarcato ieri a Torino. Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore bianconero in programma all’Allianz Stadium.

CONFERENZA STAMPA SARRI DIRETTA LIVE

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Oggi alle ore 11 Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa all’Allianz Stadium di Torino. Al suo fianco i dirigenti della Juventus. TPI seguirà LIVE l’evento con una diretta testuale. Dove? In questo articolo, giusto qualche riga più in su. Appuntamento alle ore 11 con le parole del tecnico toscano.

Conferenza stampa Sarri diretta live: ieri l’arrivo a Torino | Presentazione | Juventus

Ieri, 19 giugno 2019, Maurizio Sarri è sbarcato a Torino. Ad accoglierlo i dirigenti della Juventus che gli hanno fatto fare un tour del centro sportivo. Ecco il video:

L’arrivo di Sarri alla Juve è maturato dopo settimane di trattative. A rallentare la chiusura dall’affare la trattativa con il Chelsea sull’indennizzo dovuto dai bianconeri agli inglesi.

Conferenza stampa Sarri diretta live: il comunicato ufficiale della Juventus

Di seguito il comunicato ufficiale con cui la Juventus ha annunciato Maurizio Sarri come nuovo tecnico del club:

Ha appena concluso un’eccellente stagione sulla panchina del Chelsea, coronata, dopo il terzo posto in Premier League e la Finale di EFL Cup, con la vittoria, pochi giorni fa, dell’Europa League.

Dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale, adesso Maurizio Sarri ritorna in Italia, dove ha allenato per tutta la sua carriera, fatta eccezione, appunto, per l’esperienza inglese appena terminata. E da oggi, e per i prossimi tre anni (fino al 30 giugno 2022), guiderà la Juventus.

Sessant’anni, nato a Napoli e vissuto a lungo in Toscana, Sarri intraprende nel 2001, dopo anni trascorsi nel mondo del calcio di categoria, la carriera di allenatore a tempo pieno.

Inizia così un’avventura che, dal 2005, lo porta nel campionato di Serie B, alla guida di Pescara, Arezzo e Avellino. La strada verso la Serie A, però, è ancora lunga: Sarri guida, il Verona, il Perugia, il Grosseto, l’Alessandria e il Sorrento, fra B e Lega Pro.

Poi nel 2012 inizia la storia con l’Empoli: Sarri sfiora la promozione nella massima serie già alla prima stagione (nella finale playoff vince il Livorno) e la raggiunge un anno dopo, concludendo il campionato al secondo posto.

L’Empoli si conferma una splendida realtà calcistica anche nella stagione successiva, in cui conquista con anticipo la salvezza matematica. Il 2015, per il tecnico, è l’anno dell’approdo al Napoli, e anche qui Sarri lascia il segno.

Con lui infatti la squadra partenopea raggiunge quota 82, 86 e 91 punti, dal 2015 al 2018: tutte le volte si tratta del record in Serie A per il Club, che conquista per 3 anni, due delle quali senza passare dai preliminari, la qualificazione alla Champions League.

Infine, nel 2018/19, come si diceva precedentemente, l’ottima stagione con il Chelsea, in Inghilterra, e il primo trofeo continentale per Sarri.

E adesso inizia per lui l’avventura in bianconero: benvenuto alla Juventus!

Conferenza stampa Sarri diretta live | La carriera di Maurizio Sarri: le squadre allenate

Le squadre allenate da Maurizio Sarri nel corso della sua carriera culminata – qualche settimana fa – con la vittoria della Uefa Europa League con il Chelsea:

1990-1991 STIA

1991-1993 FAELLESE

1993-1996 CAVRIGLIA

1996-1998 ANTELLA

1998-1999 VALDEMA

1999-2000 TOGOLETO

2000-2003 SANSOVINO

2003-2005 SANGIOVANNESE

2005-2006 PESCARA

2006-2007 AREZZO

2007 AVELLINO

2007-2008 VERONA

2008-2009 PERUGIA

2010 GROSSETO

2010-2011 ALESSANDRIA

2011 SORRENTO

2012-2015 EMPOLI

2015-2018 NAPOLI

2018-2019 CHELSEA

2019-? JUVENTUS

Conferenza stampa Sarri diretta live: dove vederla in tv e streaming

La conferenza stampa di Maurizio Sarri sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200 di Sky) e su altri tg generici come RaiNews e TgCom 25. In streaming sarà possibile seguirla tramite SkyGo (piattaforma riservata agli abbonati Sky), SkySport.it, sulla app di Sky Sport e sul sito sportmediaset.

Le parole di Sarri potranno essere ascoltate anche tramite i canali social della Juve (Facebook, Twitter, YouTube) dove la conferenza dovrebbe essere trasmesssa in live streaming.

Anastasio: “Sarri alla Juve? Non è più un condottiero, ma un ragioniere”