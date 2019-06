Chiara Ferragni e la gaffe su Giulia De Lellis: ecco cosa è successo davvero

Chiara Ferragni e la gaffe su Giulia De Lellis

Chiara Ferragni Giulia De Lellis | Da alcuni giorni il mondo del web si interroga sul significato di un misterioso post comparso sul profilo promozionale di Chiara Ferragni, The Blonde Salad.

La foto, pubblicata fra le Storie Instagram della pagina, ritraeva la campagna dell’influencer di Ostia Giulia De Lellis per Bikini lovers.

La gaffe di Chiara Ferragni: spunta una strana foto di Giulia De Lellis sul profilo dell’influencer

Una mossa decisamente bizzarra da parte della moglie di Fedez, dal momento che sia lei che Giulia De Lellis svolgono il mestiere di influencer trovandosi quindi ad essere “nemiche naturali” in ambito professionale, l’una la competitor dell’altra.

Scomparsa dopo un breve tempo, la foto “incriminata” era stata individuata e prontamente ripubblicata da Alberto Dandalo, giornalista per Dagospia, che aveva lanciato il rumor di una gaffe di Chiara Ferragni a vantaggio della De Lellis.

Chiara Ferragni e la gaffe su Giulia De Lellis | Botta e risposta

Quest’ultima aveva commentato l’accaduto su Instagram, limitandosi a dire: “Io ho apprezzato molto, magari è stato voluto… e, se così fosse, grazie Chiara”.

Di fronte a questa risposta, l’eventualità di una lite fra le due influencer è stata notevolmente ridimensionata.

La storia sembrava finita lì. Invece, anche Chiara Ferragni ha deciso di dire la sua, probabilmente restia all’idea che circolasse il gossip di una sua gaffe a vantaggio della “rivale”.

Chiara Ferragni Giulia De Lellis | “Era semplicemente una storia di The Blonde Salad che dopo 24 ore viene automaticamente resa non visibile dalla piattaforma. Naturalmente apprezzo Giulia”, ha scritto la bionda influencer.

Chiara Ferragni rompe il silenzio e risponde a Giulia De Lellis

Una risposta che in realtà non spiega nulla, un escamotage, forse, di Chiara Ferragni per mettere tutti a tacere senza nulla svelare.

E allora, fioccano le teorie, da quella di una gaffe di Chiara Ferragni (stava spiando il profilo della rivale e le è sfuggita una pubblicazione), a quella di una possibile collaborazione fra le giovani e belle fashion blogger (Chiara Ferragni sponsorizza Giulia De Lellis).

Per il momento, nessuna delle dirette interessate ha rilasciato nuove dichiarazioni in proposito.