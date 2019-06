Chef la ricetta perfetta trama | Film | Di cosa parla | Cast | Stasera | Rai 3 | Trailer | 20 giugno 2019

CHEF LA RICETTA PERFETTA TRAMA – Una divertente commedia per tutta la famiglia in prima serata su Rai 3. Stiamo parlando di Chef – La ricetta perfetta, il film stasera in onda dalle 21.20 sul terzo canale della Rai. La pellicola del 2014 è diretta da Jon Favreau, che è anche l’interprete principale. Nel cast altri attori amati dal pubblico come Sofia Vergara, John Leguizano, Scarlett Johansson, Oliver Platt, Bobby Cannavale e soprattutto Dustin Hoffman. Ma qual è la trama, il cast e il trailer del film stasera su Rai 3? Ecco tutte le anticipazioni.

Chef la ricetta perfetta trama | Di cosa parla

Protagonista del film è Carl Casper, un cuoco di grande successo che lavora in un prestigioso ristorante. I suoi piatti sono davvero squisiti, tanto che l’uomo si è ormai fatto una nomea e ha dei clienti affezionati che vanno l^ solo per assaggiare le sue prelibatezze.

La sua carriera, insomma, è in grande ascesa, ma le cose cambieranno presto. Un giorno al ristorante si presenta un noto Food Blogger, che però stronca tutte le sue portate. Per il protagonista di Chef è l’inizio della fine.

Tra i due inizia una lunga disputa, anche attraverso i social, tanto che Carl, il protagonista di Chef la Ricetta perfetta, propone una sfida ai fornelli per decretare chi è più bravo. Il suo datore di lavoro però non è d’accordo e intima allo Chef di preparare di nuovo i piatti per il blogger. Carl non vuole perdere la sua integrità e decide piuttosto di licenziarsi e ripartire da zero.

Carl Casper, interpretato dallo stesso regista del film Jon Favreau, apre una cucina ambulante, preparando degli ottimi panini cubani. Ad aiutarlo il suo figlioletto di 10 anni con cui non aveva un buon rapporto.

Grazie all’aiuto del figlio, l’uomo ritrova il successo e la fiducia dei suoi clienti, anche alla pubblicità che il ragazzino gli farà attraverso i social.

Chef la ricetta perfetta trama | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Chef la Ricetta perfetta stasera su Rai 3 dalle 21.20.