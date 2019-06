Chef la ricetta perfetta film | Trama | Cast | Trailer | Stasera in tv | Streaming | Rai 3 | 20 giugno 2019

CHEF LA RICETTA PERFETTA FILM – Questa sera, giovedì 20 giugno 2019, va in onda su Rai 3 in prima serata il film Chef la ricetta perfetta. Si tratta di una divertente commedia di e con Jon Favreau. Nel cast anche attori di grande successo come Sofia Vergara, John Leguizano, Scarlett Johansson, Oliver Platt, Bobby Cannavale e soprattutto Dustin Hoffman.

Chef la ricetta perfetta è una pellicola del 2014 degli Stati Uniti realizzata da Aldamisa Entertainment e distribuita anche in Italia dalla Warner Bros Pictures. Ma qual è il cast. la trama. il trailer del film Chef la ricetta perfetta? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chef la ricetta perfetta film | Trama

Chef la ricetta perfetta è un film americano molto divertente in onda stasera giovedì 20 giugno 2019 su Rai 3 in prima serata dalle 21.20. Ecco la trama del film diretto da Jon Favreau. Un famoso cuoco americano lavora in un ottimo ristorante facendosi apprezzare dai suoi clienti per la bontà dei cibi che riesce a preparare.

La sua bravura sembra preannunciare una carriera in forte ascesa, ma un bel giorno le case cambiano. Viene infatti a mangiare nel ristorante di Carl Casper, questo il nome del protagonista, un celebre food blogger che recensisce in maniera negativa tutti i piatti preparati dal cuoco.

Carl non la prende bene e tramite i suoi social sfida il blogger in una sorta di gara ai fornelli per decidere chi dei due è più bravo in cucina. Quando il datore di lavoro di Carl Casper scopre come stanno le cose, non le prende benissimo.

Propone quindi a Carl di riproporre i suoi piatti allo stesso food blogger, ma il cuoco non accetta e decide così di dire addio al ristorante, perdendo il lavoro. Inizia così per lui una parabola discendente che metterà per sempre fine alle sue ambizioni di una fulgida carriera.

Per tirare a campare, il protagonista di Chef la ricetta perfetta decide di aprire una cucina ambulante, preparando degli ottimi panini cubani. Ad aiutarlo il suo figlioletto di 10 anni con cui non aveva un buon rapporto.

Grazie all’aiuto del ragazzino, esperto di social, Carl riuscirà a rifarsi un nome e un’immagine, riconquistando i propri clienti. E così il protagonista di Chef la ricetta perfetta tornerò ad avere un nome e il successo perduto.

Un film adatto a tutta la famiglia e ideale per queste calde sere d’inizio estate. Appuntamento stasera giovedì 20 giugno 2019 su Rai 3 in prima serata dalle 21.20.

Chef la ricetta perfetta film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film stasera in onda su Rai 3 dalle 21.20.

Chef la ricetta perfetta film | Cast

Tanti gli attori nel cast di questo film. Tra questi in primis Jon Favreau, che è anche il regista del film stesso. Molti lo ricorderanno nel ruolo di Happy Hogan nella lunga saga Marvel cominciata con Iron Man .

Nei panni di sua moglie c’è la bravissima Sofia Vergara, mentre in quelli di Martin troviamo John Leguizamo. Nel cast ancora Scarlett Johansson, Bobby Cannavale, Dustin Hoffman, Robert Downey Jr.

Streaming

Il film è visibile in prima serata su Rai 3, il canale è disponibile al tasto 3 del telecomando sul digitale terrestre. Rai 3 è visibile anche per gli abbonati Sky al canale 103 del proprio decoder.

Se non siete a casa, nessun problema. Potete vedere il film in diretta streaming grazie alla piattaforma gratuita Rai Play. Basta avere un pc, uno smartphone, un tablet o una smart tv connessi a internet.

Inoltre sempre su Rai Play potete rivedere i film e i principali contenuti della Rai in qualsiasi momento attraverso la funzione on demand.