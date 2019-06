Bimba morta investita | Villarbasse | Torino | Bambina travolta da auto madre

BIMBA MORTA INVESTITA AUTO MADRE – Una bimba di un anno di età è morta oggi, 20 giugno 2019, a Villarbasse, un piccolo comune della provincia di Torino, dopo essere stata investita da un’auto guidata dalla madre nel cortile di casa. I carabinieri e la polizia municipale hanno cominciato a ricostruire l’accaduto. A quanto si apprende, la madre avrebbe investito la bambina in retromarcia. La piccola era con la nonna quando si sarebbe messa a correre verso la macchina.

Bimba morta investita | Villarbasse | L'auto della madre in retromarcia

L’incidente sarebbe avvenuto in via Don Rambaudo, dove la bimba viveva. Sul posto sono prontamente intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia locale e il sindaco di Villarbasse Eugenio Aghemo. È atterrato anche l’elisoccorso.

È ancora da stabilire l’esatta dinamica della tragedia ma pare che la bambina sia sfuggita alla nonna che la teneva per mano, per poi andare verso l’auto guidata dalla madre, in cortile.

La bambina è rimasta schiacciata sotto la macchina e per questo, per liberarla, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e della polizia municipale. I sanitari del 118 hanno provato a salvare la bambina ma per la piccola non c’era purtroppo nulla da fare. La bambina avrebbe compiuto 2 anni a dicembre.