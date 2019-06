AUTOBAHN FUORI CONTROLLO TRAMA – Autobahn Fuori Controllo è un film del 2016 diretto da Eran Creevy con protagonisti Nicholas Hoult e Felicity Jones.

Il film d’azione va in onda giovedì 20 giugno 2019 in prima serata su Italia 1. Di cosa parla? Vediamo insieme la trama.

Tutto quello che c’è da sapere su Autobahn

Autobahn fuori controllo trama | Di cosa parla il film

Siamo in Germania e Casey Stin, un giovane americano, spaccia nei locali di una gang di trafficanti di droga. Nonostante la cornice poco pittoresca, è lì che Casey incontra Juliette, a sua volta americana. Tra i due nasce subito una forte intesa che si tramuta in amore e ben presto Casey abbandona il giro losco d’affari per approcciarsi a uno stile di vita pulito e onesto.

Una sera, mentre ridono e scherzano come due perfetti innamorati, Juliette viene colta da una crisi epilettica. In ospedale, la informano di avere un problema ai reni risolvibile soltanto con un costoso intervento.

Casey a quel punto rimangia la parola data e torna sui suo passi, ricontattando il trafficante di droga per un ultimo ingaggio. L’obiettivo è derubare una banda rivale, ma come? Prima di tutto, impadronendosi di un TIR super controllato che trasporta un’enorme quantità di cocaina inserita nelle palline da golf.

Il piano non va a buon fine e Casey viene catturato dal nemico.

Autobahn fuori controllo trama | Come finisce?

Viene torturato ma riesce a scappare per il rotto della cuffia, impadronendosi di un’auto piena di soldi. La sua fuga dura poco perché i criminali riescono a risalire a Juliette e Casey è costretto a chiedere aiuto a Geran.

Uno scambio: Juliette per il denaro, ma durante la trattativa arriva la polizia. I ragazzi scappano, ma Casey lascia i soldi alla fidanzata e le intima di scappare dopodiché si arrende alla polizia.

Patteggiando con le forze dell’ordine, Casey rivelerà dettagli interessanti sulla gang rivale.

Autobahn va in onda il 20 giugno 2019 in prima serata su Italia 1.