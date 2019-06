AUTOBAHN FUORI CONTROLLO FILM – Autobahn Fuori controllo, in lingua originale conosciuto con il titolo Collide, è un film del 2016 diretto da Eran Creevy, regista di Welcome to the Punch – Nemici di sangue.

Il film vede come protagonisti Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley e Anthony Hopkins.

Un film d’azione, con un tocco da thriller, il cui progetto è stato avviato nel 2013 quando si pensava d’includere nel cast Zac Efron e Amber Heard (idea naufragata poco dopo).

Autobahn Fuori Controllo ha ottenuto una candidatura ai Razzie Awards 2017 per la categoria peggior attore non protagonista.

Autobahn fuori controllo film | Trama | Trailer

Casey e Juliette sono due giovani americani che s’innamorano durante un viaggio in Europa. La romantica cornice viene distrutta quando a Juliette viene diagnosticata una grave malattia e Casey è costretto a tornare indietro nel suo passato oscuro per affrontare le dure spese mediche che la malattia comporta.

Geran, un trafficante per cui lavorava, gli dà un consiglio e Casey ne vuole approfittare, così decide di derubare un gangster, il temuto Hagen.

La rapina non va come previsto e Casey è costretto a fuggire dai malavitosi e a mettere in salvo l’amore della sua vita.

La trama e il finale di Autobahn

Autobahn fuori controllo film | Cast

Chi fa parte del cast di Autobahn? Vediamo come protagonisti Nicholas Hoult e Felicity Jones, rispettivamente interpreti di Casey e Juliette.

Mentre il primo è conosciuto per aver recitato in Deadpool 2, Mad Max Fury Road, Tolkien e nella saga di X-Men, la seconda è stata molto apprezzata per aver interpretato Jane Wilde Hawking nel film La teoria del tutto.

Il cast si completa di Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Marwan Kenzari, Aleksandar Jovanovic, Clemens Schick, Christian Rubeck e Erdal Yildiz.

Autobahn fuori controllo film | Streaming

Dove vedere Autobahn? Il film va in onda giovedì 20 giugno 2019 in prima serata su Italia 1. Chi non può guardare in tv, ma vuole seguire il film in diretta streaming tramite smartphone, pc e tablet può farlo con MediasetPlay.