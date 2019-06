Armi Arabia Saudita vietate Regno Unito | Guerra Yemen | Corte d’appello vieta la vendita

Armi Arabia Saudita vietate Regno Unito – Decisione storica per la Corte d’Appello del Regno Unito: viene vietata la vendita illegale delle armi inglesi all’Arabia Saudita.

Le armi di fabbricazione britannica hanno svolto un ruolo centrale negli attacchi a guida saudita allo Yemen. Anche quando, dal 2015 a oggi, sono state bombardate scuole, ospedali, matrimoni e funerali, il governo britannico ha continuato a concedere la licenza per la vendita di miliardi di sterline di armi da utilizzare nel conflitto.

Ora, a seguito di una contestazione legale promossa dalla CAAT, la campagna Campaign Against Arms Trade, la Corte d’Appello ha stabilito che le vendite di armi del Regno Unito all’Arabia Saudita per essere utilizzate nello Yemen sono “Unlawful”, contrarie alla legge.

Sono stati così sospesi immediatamente tutti gli invii di carichi militari, come richiesto dalle organizzazioni della società civile inglese.

La guerra in Yemen

Lo Yemen è devastato dal 2015 da un conflitto tra i ribelli houthi e le forze governative, supportate da una coalizione internazionale guidata dall’Arabia Saudita. Si sono susseguiti numerosi tentativi di negoziati di pace.

La sanguinosa guerra civile va avanti ormai da tre anni, da quando i ribelli houthi, appoggiati dall’Iran, hanno conquistato gran parte del paese, inclusa la capitale Sana’a. La coalizione guidata dall’Arabia Saudita combatte i ribelli dal 2015 e sostiene il governo riconosciuto a livello internazionale, quello di Hadi, che si è stabilito nella città portuale di Aden.

I sauditi colpiscono non di rado obiettivi civili: scuolabus, ospedali, villaggi. A quattro anni dall’inizio del conflitto, in Yemen è in atto la più grave crisi umanitaria al mondo. Secondo gli ultimi dati Oxfam, 24,1 milioni di abitanti su 28,5 dipendono dagli aiuti umanitari per sopravvivere, le vittime civili sono oltre 17.000 ed è scoppiata un’epidemia di colera che ha già contagiato 1,3 milioni di yemeniti.

Anche l’Italia vende armi all’Arabia Saudita

In un’inchiesta esclusiva TPI ha rivelato che le bombe che stanno uccidendo migliaia di civili nella guerra in Yemen sono anche italiane. E le navi saudite che caricano armamenti militari utilizzano anche porti italiani. Un commercio di armi da miliardi di euro che parte dalla Sardegna, dall’azienda RWM precisamente.

> Ecco l’inchiesta completa: Yemen: le bombe made in Italy che uccidono i civili. L’inchiesta di TPI svela il business di armi tra Arabia Saudita e Italia

Come nel Regno Unito, anche la società civile italiana ha più volte chiesto a gran voce l’interruzione della vendita di armi all’Arabia Saudita.