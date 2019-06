ALL TOGETHER NOW STREAMING FINALE – Questa sera, giovedì 20 giugno 2019, qualcuno potrebbe realizzare il proprio sogno e quel qualcuno sarà un concorrente di All Together Now. Il programma, diretto da Roberto Cenci, è stato condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, una nuova combinazione artistica per Canale 5.

Tutte le anticipazioni della finale di All Together Now

Il programma segue il format originale inglese (seppur riadattato al pubblico italiano) e ha visto duellare tanti aspiranti cantanti sul palcoscenico di Canale 5.

I finalisti di All Together Now

Alla finale sono arrivati in 12, 12 concorrenti che hanno superato il giudizio insindacabile del Muro, la temibile giuria composta da 100 membri del mondo dello spettacolo.

A contendersi il titolo di campione saranno Federica Bensi, Daria Biancardi, Manuel Colecchia, Luca Di Stefano, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo Paradisone, Gregorio Rega, Martina Maggi e Alessandra Procacci.

Inoltre, la finale di All Together Now prevede diversi ospiti durante la serata che duetteranno con i concorrenti: vedremo Nek, Ron, Al Bano, Renato Zero, Ivana Canovic. E in più torneranno anche Gabriele Cirilli, Youma Diakite e Ariadna Romero.

Tutti gli ospiti della finale di All Together Now

Ma dove vedere la finale di All Together Now?

All Together Now streaming finale | Dove vedere in tv

All Together Now va in onda con la sua ultima puntata giovedì 20 giugno 2019 in prima serata (ore 21:25) su Canale 5. Il canale ammiraglio di mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per gli abbonati alla pay-tv di Sky.

All Together Now streaming finale | Dove vedere in diretta streaming

Chi invece vuole seguire la finale di All Together Now in diretta streaming – tramite smartphone, tablet e pc – può farlo utilizzando MediasetPlay, la piattaforma streaming che permette di accedere gratuitamente – previa registrazione – a tutti i contenuti in onda sui canali Mediaset.

In più, se questa sera siete indaffarati e non potete seguire in diretta All Together Now, potete recuperare la finale anche dopo la messa in onda grazie alla funzione on demand di MediasetPlay.