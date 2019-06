ALL TOGETHER NOW OSPITI – Michelle Hunziker e J-Ax hanno avviato una collaborazione artistica quest’anno conducendo insieme All Together Now, il game canoro in onda su Canale 5 estrapolato da un format inglese e poi riadattato al pubblico italiano.

Giovedì 20 giugno 2019 va in onda l’appuntamento finale del programma diretto da Roberto Cenci (volto iconico di Canale 5) e soltanto in 12 hanno avuto accesso alla finale di All Together Now.

Tutte le anticipazioni della finale di All Together Now

Due eccezioni sono state Martina Maggi e Alessandra Procacci, entrambe hanno ottenuto voto unanime della giuria, 100 punti da parte del Muro.

A loro, si uniscono i dieci che hanno superato la selezione nel corso delle cinque puntate andate in onda: Veronica Liberati con 99 punti, Rosy Messina con 91 punti, Gregorio Rega con 97, Carlo Paradisone con 92, Samantha Discolpa con 60 punti. E ancora Daria Biancardi con 99 punti, Federica Bensi con 87, Manuel Colecchia con 99, Luca di Stefano con 73 e Dennis Fantina con 94.

All Together Now ospiti | Gli artisti in studio

Chi salirà sul palcoscenico per la finale di All Together Now? Escludendo ovviamente i concorrenti, Michelle Hunziker accoglierà altri volti noti della musica italiana. Stiamo parlando di Renato Zero, Al Bano (da poco andato in onda su Rai 1 con il concerto in compagnia di Romina Power), Ron, Nek e Ivana Canovic.

Alcuni dei cantanti ospiti duetteranno con i finalisti esibendosi con brani cult della musica pop italiana, un grande onore per i concorrenti di All Together Now.

In più, per quest’ultima puntata torneranno anche Gabriele Cirilli, Youma Diakite e Ariadna Romero.

I finalisti di All Together Now

Chi vincerà All Together Now? Il programma ha un montepremi in palio corrispondente a 50 mila euro. Un sogno per molti che potrebbero concretizzare i propri desideri, ma chi sarà bravo abbastanza da meritare la coppa da campione?

Non ci resta che aspettare questa sera, 20 giugno 2019, per la finale di All Together Now in onda su Canale 5 alle ore 21:25.

Dove vedere in tv e streaming All Together Now