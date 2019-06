ALL TOGETHER NOW FINALISTI – Questa sera, giovedì 20 giugno 2019, va in onda l’ultima puntata di All Together Now, il programma canoro di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

I due artisti sono alla loro prima collaborazione insieme e hanno gestito finora cinque puntate del nuovo format televisivo (importato dal Regno Unito), pronti a proclamare il primo vincitore di All Together Now.

Cosa si vince? Un montepremi in denaro pari a 50 mila euro. Soltanto il più bravo potrà portare a casa il premio e riscattare il suo nome.

Tutte le anticipazioni della finale di All Together Now

Ma chi sono i finalisti? E cosa aspettarsi da quest’ultima puntata?

All Together Now finalisti | Chi sono

I protagonisti della competizione canora questa sera saranno i concorrenti che avranno superato ben due selezioni di All Together Now.

In finale vedremo salire sul palco Federica Bensi, Daria Biancardi, Manuel Colecchia, Luca Di Stefano, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo Paradisone, Gregorio Rega. A loro, si uniranno le due concorrenti che hanno conquistato l’accesso diretto alla finale ottenendo un punteggio di 100, il voto unanime del Muro: si tratta di Martina Maggi e Alessandra Procacci.

Martina ha dichiarato: “La musica ha fatto sempre parte della mia vita: quando ero piccola mia mamma lavorava in un hotel in cui passavano di continuo musicisti e cantanti. Il mio sogno era quello di diventare come loro. Con i 50mila euro di All Together Now ho la possibilità di realizzare il mio sogno, di realizzare il mio primo disco”.

Dodici finalisti che si contenderanno il montepremi e la possibilità di realizzare il proprio sogno.

Attesi nel corso della serata sono anche ospiti importanti come Al Bano e Renato Zero, Ron, Nek e Ivana Canovic.

Tutti gli ospiti della finale di All Together Now

All Together Now vi aspetta con l’ultima puntata questa sera, giovedì 20 giugno 2019, alle ore 21:25 su Canale 5.

Dove vedere in tv e streaming All Together Now