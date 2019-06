ALL TOGETHER NOW FINALE – All Together Now giunge al capolinea. Il programma di Roberto Cenci condotto abilmente da Michelle Hunziker con il supporto di J-Ax arriva al capolinea giovedì 20 giugno 2019.

Il programma si è diramato in sei puntate e questa sera vedrà soltanto un vincitore portare a casa il montepremi di 50 mila euro.

Le prime quattro puntate hanno visto gli aspiranti cantanti esibirsi sul palcoscenico dinanzi una giuria composta 100 membri, ognuno dei quali rappresentante il mondo della musica: un numero imponente che ha dato alla giuria il nome di “Muro”.

Il format del programma è inglese, ma è stato riadattato al pubblico italiano.

Quali sono i finalisti di questa prima edizione di All Together Now? E gli ospiti dell’ultima puntata? Vediamolo insieme.

All Together Now finale | Finalisti

I protagonisti della serata hanno superato ben cinque puntate e due selezioni. Le prime quattro puntate hanno determinato i concorrenti più meritevoli ad arrivare alla finale, mentre nella quinta puntata è avvenuta una seconda scrematura tra coloro che avevano passato il primo turno.

Ma nella sesta e ultima puntata troveremo soltanto la creme delle creme.

Di chi si tratta? Federica Bensi, Daria Biancardi, Manuel Colecchia, Luca Di Stefano, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo Paradisone, Gregorio Rega, Martina Maggi e Alessandra Procacci: questi sono i concorrenti che si contenderanno la vittoria, che consiste in un montepremi pari a 50 mila euro.

I finalisti di All Together Now

All Together Now finale | Ospiti

Per concludere in bellezza questa prima edizione di All Together Now, Canale 5 ha chiamato diversi volti della musica italiana. Ma di chi si tratta? Ad animare il palco del programma di Cenci saranno Renato Zero, Al Bano, Nek, Ron e Ivana Čanović; del gruppo, quest’ultima è forse la meno conosciuta. Non tutti sanno che Ivana Čanović è un soprano e che ha vinto il concorso Classical Eurosong nel 2015.

Tutti gli ospiti della finale di All Together Now

All Together Now vi aspetta giovedì sera alle ore 21:25 su Canale 5 per la finalissima.

Dove vedere in tv e streaming All Together Now