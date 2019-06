Alessandro Borghi Cinema America | Dopo la nuova aggressione nei confronti dei ragazzi del Cinema America, stavolta ai danni dell’ex compagna del presidente dell’Associazione, l’attore Alessandro Borghi decide di denunciare le aggressioni.

Cinema America: chi è la ragazza aggredita a Trastevere

Con un video postato su Instagram dai ragazzi del Piccolo America Alessandro Borghi non usa mezzi termini e riserva per gli aggressori forti parole di accusa.

“Per me voi non siete fascisti, siete solo dei parassiti della società, persone che vanno resettate e rieducate. La politica non c’entra niente”.

Il video dell’aggressione ai ragazzi del Cinema America

E annuncia: “A breve farò qualcosa di concreto”. L’attore romano sin dall’inizio ha mostrato il suo coinvolgimento nella vicenda puntando il dito contro gli aggressori dei ragazzi di piazza San Cosimato anche su Facebook:

“Siete dei miserabili. Vigliacchi. Pagliacci. Fomentati. Siete degli scemi. W I ragazzi del Cinema America”.

