Kate Middleton e William in crisi? Il pazzesco messaggio in codice di lei in diretta TV

William e Kate crisi messaggio in codice | I tabloid britannici non fanno che ripeterlo: fra il Principe William e Kate Middleton sarebbero in crisi.

Soffia vento di tempesta sulla Royal Family, martellano le pagine di cronaca rosa inglesi, prontamente riprese dai media internazionali di tutto il mondo.

Ormai da tempo si vocifera sul presunto tradimento del Duca di Cambridge ai danni della moglie. William avrebbe una relazione con l’ex modella Rose Hanbury, un tempo grande amica di Kate Middleton.

In questa atmosfera di forte tensione, la Duchessa potrebbe avere lanciato un messaggio in codice a suo marito.

Ospite della trasmissione per bambini Blue Peter sulla CBB, Kate Middleton si è data al giardinaggio e ha raccolto un mazzo di fiori dalla simbologia molto forte.

Si tratta di una varietà nota sotto il nome di Sweet William che rappresenta i sentimenti di fiducia e lealtà. Non solo, quindi, un fiore con il nome di suo marito, ma anche, forse, un messaggio in codice per ricordargli su cosa si fonda il matrimonio.

Instancabili, i rumors sulla Royal Family non fanno che martellare che Rose Hanbury sarebbe la nuova Camilla di Buckingham Palace.

L’ex modella 35enne fino a poco tempo fa era sposata con il marchese di Cholmondeley David Rocksavage, ad un tratto si è mostrata in pubblico senza fede nuziale.

Voci su un presunto tradimento di William risalgono a inizio 2018, quando Kate era incinta del piccolo Louis e un uomo nelle sembianze di William è stato fotografato in un night club in atteggiamenti intimi con una donna che assomiglia molto proprio a Rose Hanbury.

Crisi tra Kate e William, la presunta amante del principe si toglie la fede: sempre più imbarazzo a corte

Primo royal tour di baby Archie: Harry e Meghan progettano un viaggio in Africa