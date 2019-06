Stasera in tv | 19 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Italia-Polonia | Live-Non è la D’Urso

STASERA IN TV 19 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 19 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 19 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Calcio: Nazionale U21 – Campionati Europei Italia 2019 Italia – Polonia

Su Rai 1 stasera torna il grande calcio in diretta con la seconda partita della Nazionale italiana Under 21 nell’Europeo in corso proprio nel nostro paese. La sfida di questa sera è Italia-Polonia.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Qualcosa di speciale

Su Rai 2 arriva il film Qualcosa di speciale, con Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Judy Greer, Martin Sheen, Sasha Alexander, Dan Fogler, Brandon Jay McLaren.

La trama: Per affrontare la perdita della moglie, Burke Ryan ha scritto un libro su come superare i problemi legati alla solitudine. Il successo inaspettato lo ha trasformato in un vero e proprio guru dell’elaborazione del lutto. Durante un viaggio per una conferenza a Seattle, Burke si innamora di una donna arrivata per assistere ai suoi seminari. Scoprirà così di non aver mai fatto realmente i conti con la morte della consorte.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 19 giugno 2019 | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 torna Federica Sciarelli con il suo Chi l’ha visto?, il programma che si occupa delle sparizioni e dei casi più particolari della cronaca italiana.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia

21.25 – Forrest Gump

Su Rete 4 questa sera il film Forrest Gump, grande classico del 1994 con Tom Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise, Sally Field, Mykelti Williamson.

La trama: Forrest Gump è un ragazzo del Sud, un po’ tardo, che parla lentamente e che, grazie alla sua bontà e a un inguaribile ottimismo, diventa una star del football, un eroe di guerra, un atleta, un milionario e sposa anche la ragazza dei suoi sogni. Nel corso della sua vita Forrest ha l’opportunità di conoscere i grandi leader del suo tempo, da Nixon a Lennon; di viaggiare dal Vietnam a Washington, dalla Repubblica Cinese a Londra, a New York.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 19 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Live-Non è la D’Urso

Su Canale 5 arriva una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Tanti i temi al centro delle discussioni di oggi, tra i quali ovviamente il controverso matrimonio di Pamela Prati (la soubrette sarà in studio da Barbara D’Urso?). Ci sarà anche spazio per Morgan e la storia del suo sfratto da casa.

Guida tv 19 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Tutti pazzi per l’oro

Su Italia 1 questa sera è previsto Tutti pazzi per l’oro, con Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Alexis Dziena, Ewen Bremner, Ray Winstone.

La trama: Ben “Finn” Finnegan è ossessionato da un’idea fissa: ritrovare la leggendaria e inestimabile “dote della regina”, perduta in mare nel 1715. A questo scopo ha dedicato tutta la sua vita, al punto da mandare a rotoli il matrimonio con Tess. Ma proprio quando quest’ultima sta rifacendosi una vita lavorando sul mega-yacht del miliardario Nigel Honeycutt, Ben trova un indizio importante e convince Nigel a farsi imbarcare. Sulle loro tracce si mette però Moe, l’ex maestro di Ben.

Ecco il trailer:

Programmi tv 19 giugno 2019 | La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG La7

20:35 – Otto e Mezzo

21.15 – Atlantide

Questa sera su La7 una nuova puntata di Atlantide, con Andrea Purgatori.

Stasera in tv 19 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Sardegna

21:30 – Notte prima degli esami

Su Tv 8 questa sera arriva Notte prima degli esami, film del 2006 con Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Sarah Maestri, Nicolas Vaporidis, Elena Bouryka. Una pellicola che arriva in un giorno speciale, visto che oggi è stato il giorno della prima prova degli esami di Stato.

La trama: Luca e i suoi amici si preparano ad affrontare il vecchio esame di maturità degli anni ’80. La fortuna sembra voltare loro le spalle: in particolare a Luca, che litiga con il professore di lettere, poi membro interno della commissione esaminatrice; quindi conosce Claudia e se ne innamora, ma lei è già fidanzata con un giovane energumeno.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

18:45 – La maschera di ferro

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La truffa dei Logan

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva La truffa dei Logan, film del 2017 con Channing Tatum, Adam Driver, Seth MacFarlane, Riley Keough, Katie Holmes, Hilary Swank, Daniel Craig, Katherine Waterston, Sebastian Stan.

La trama: Jimmy Logan, ex quarterback con una gamba offesa, e Clyde Logan, veterano dell’Iraq senza un braccio, decidono di organizzare una rapina. Separato dalla consorte e licenziato dal boss l’uno, single con pub l’altro, i Logan vivono nell’America rurale, collezionano una sfortuna eterna e perpetuano una maledizione familiare. Ma quella superstizione, esemplificata dal corso disastroso delle loro esistenze, diventa la loro chance: una buona copertura (chi accuserebbe mai due storpi?) e una buona occasione (giunti a questo punto, i Logan non hanno niente da perdere).

Ecco il trailer:

Sky Sport Mondiali

20.30 – Studio Women’s World Cup

21.00 – Scozia-Argentina

Continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera in diretta tv il match tra Scozia-Argentina, valido per il girone D.

Stasera in tv 19 giugno | Sky Uno

19:25 – Master – Chef USA Ep. 9

20:15 – Cuochi d’Italia Ep. 8

21:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Ep. 13 Prima TV

Su Sky Uno arriva il 13esimo episodio della nuova stagione di 4 ristoranti Spagna, il format con Marc Ribas.