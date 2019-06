Sorteggi Europa League 2019 2020 | Secondo preliminare | Prossimo avversario Roma | Torino

Tutti a caccia del titolo di campione detenuto dal Chelsea: riparte l’Europa League e oggi, mercoledì 19 giugno 2019, vanno in scena i sorteggi del secondo turno preliminare dell’edizione 2019-2020.

Il sorteggio si tiene a Nyon a partire dalle ore 14. Le partite del secondo turno preliminare di Europa League si giocheranno il 25 luglio e il primo agosto. Una doppia sfida che darà il via al percorso di qualificazione alla fase a gironi della coppa.

Sorteggi Europa League 2019 2020 | Il secondo turno preliminare

Alle 14, dunque, si sono svolti i sorteggi per il secondo turno preliminare di Europa League 2019 2020. Di seguito la prossima avversaria della Roma ai preliminari di Europa League:

La Roma affronterà la vincente della sfida tra gli ungheresi del Debrecen e gli albanesi del Fk Kukesi.

Sorteggi Europa League 2019 2020 | Le squadre italiane coinvolte

Tra le squadre italiane è fortemente interessata ai sorteggi di oggi la Roma, che a causa del sesto posto nell’ultimo campionato di Serie A dovrà partire proprio dalle fasi preliminari. I giallorossi partono come teste di serie (dunque affronteranno il ritorno in trasferta). Tra le altre società importanti spiccano i Rangers di Glasgow e l’Hajduk Spalato.

In realtà, però, visto che è attesa per oggi la sentenza dell’Uefa sul Milan, qualificato direttamente alla fase a gironi ma che a causa delle violazioni al Fair Play Finanziario potrebbe rinunciare a partecipare alla prossima edizione in cambio di maggiore elasticità sui conti.

Se così fosse, dunque, i sorteggi di Europa League di oggi interesserebbero il Torino. In caso di esclusione del Milan, infatti, la Roma andrebbe direttamente alla fase a gironi e i granata, arrivati settimi in campionato, otterrebbero il diritto di giocare i preliminari.

Sorteggi Europa League 2019 2020 | Come vedere il sorteggio in diretta tv e in streaming

Dove vedere in tv e in streaming il sorteggio del secondo turno di preliminari di Europa League 2019 2020? Purtroppo, è impossibile.

Nessuna televisione nel nostro paese ha infatti acquistato i diritti di trasmissione del sorteggio di Nyon. Non ci sarà dunque neanche un servizio di streaming video delle solite piattaforme. Tuttavia, il sito dell’UEFA manda in diretta le immagini del sorteggio.

Sorteggi Europa League 2019 2020 | Il primo turno preliminare

Nella giornata di ieri, martedì 18 giugno 2019, sono stati sorteggiati invece gli accoppiamenti per il primo turno preliminare di Europa League, che si giocherà l’11 e il 18 luglio.

Ecco gli accoppiamenti emersi dal sorteggio:

GRUPPO 1 (teste di serie in grassetto)



Malmö (SWE) – Ballymena (NIR)/NSÍ (FRO)

Connah’s Quay Nomads (WAL) – Kilmarnock (SCO)

Breidablik (ISL) – Vaduz (LIE)

Brann (NOR) – Shamrock Rovers (IRL)

Vitebsk (BLR) – KuPS Kuopio (FIN)

GRUPPO 2 (teste di serie in grassetto)

Ordabasy Shymkent (KAZ) – Torpedo Kutaisi (GEO)

Sant Julià (AND)/Europa (GIB) – Legia (POL)

Gzira United (MLT) – Hajduk Split (CRO)

Radnicki Niš (SRB) – Flora (EST)

CSKA Sofia (BUL) – Titograd (MNE)

Sorteggi Europa League 2019 2020 | GRUPPO 3 (teste di serie in grassetto)

Maccabi Haifa (ISR) – Mura (SVN)

Debrecen (HUN) – Kukësi (ALB)

Jeunesse Esch (LUX) – Tobol Kostanay (KAZ)

FCSB (ROU) – Milsami Orhei (MDA)

Čukarički (SRB) – Banants (ARM)

GRUPPO 4 (teste di serie in grassetto)



Crusaders (NIR) – B36 (FRO)

Inter Turku (FIN) – Brøndby (DEN)

Prishtina (KOS)/St Joseph’s (GIB) – Rangers (SCO)

Cork (IRL) – Progrès Niederkorn (LUX)/Cardiff Metropolitan University (WAL)

Molde (NOR) – KR (ISL)

GRUPPO 5 (teste di serie in grassetto)



Levski Sofia (BUL) – Ružomberok (SVK)

Akademija Pandev (MKD) – Zrinjski (BIH)

FK Zeta (MNE) v Fehérvár (HUN)

Shakhtyor Soligorsk (BLR) – Hibernians (MLT)

Neftçi (AZE) – Speranta Nisporeni (MDA)

Sorteggi Europa League 2019 2020 | GRUPPO 6 (teste di serie in grassetto)



Olimpija Ljubljana (SVN) – Rīgas FS (LVA)

Budapest Honvéd (HUN) – Žalgiris Vilnius (LTU)

Radnik Bijeljina (BIH) – Spartak Trnava (SVK)

Fola Esch (LUX) – Chikhura Sachkhere (GEO)

Alashkert (ARM) – Makedonija Skopje (MKD)

GRUPPO 7 (teste di serie in grassetto)



Dinamo Tbilisi (GEO) – La Fiorita (SMR)/Engordany (AND)

Široki Brijeg (BIH) – Kairat Almaty (KAZ)

Kauno Žalgiris (LTU) – Apollon Limassol (CYP)

Ventspils (LVA) – Teuta (ALB)

Cracovia Kraków (POL) – DAC 1904 Dunajská Streda (SVK)

GRUPPO 8 (teste di serie in grassetto)



Stjarnan (ISL) – Levadia Tallinn (EST)

Barry Town (WAL)/Cliftonville (NIR) – Haugesund (NOR)

Riteriai (LTU) – KÍ (FRO)/Tre Fiori (SMR)

Dinamo Minsk (BLR) – Liepāja (LVA)

Norrköping (SWE) – Saint Patrick’s (IRL)

Aberdeen (SCO) – RoPS Rovaniemi (FIN)

Sorteggi Europa League 2019 2020 | GRUPPO 9 (teste di serie in grassetto)



Domžale (SVN) – Balzan (MLT)

Laçi (ALB) v Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Budućnost Podgorica (MNE) – Narva Trans (EST)

Sabail (AZE) – U Craiova 1948 (ROU)

Pyunik (ARM) – Shkupi (MKD)

AEK Larnaca (CYP) – Petrocub-Hincesti (MDA)