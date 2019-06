Ragno gigante attacca e divora opossum in casa: la foto scioccante fa il giro del mondo

Ragno gigante Australia – Due turisti in viaggio in Tasmania, Australia, hanno scattato una foto scioccante che sta facendo il giro del mondo su siti e social network: un ragno gigante che attacca e divora un esemplare di opossum.

Un’immagine che fa rabbrividire anche tutti coloro che non soffrono di aracnofobia. La coppia di viaggiatori era diretta verso il Mount Field National Park, parco nazionale nel cuore dell’isola australiana, quando si è imbattuta in questa scena raccapricciante.

Il ragno gigante ha prima attaccato violentemente e poi divorato lo sfortunato marsupiale. La foto, scattata da Justine Letton, è stata pubblicata sulla pagina Facebook “Tasmanian Insects and Spiders” (Insetti e Ragni della Tasmania) ed è diventata virale finendo sui giornali di tutto il mondo.

Seppure l’immagine provochi ribrezzo, l’aracnide non ha fatto altro che seguire il corso della natura essendo un animale cacciatore. Oltretutto, notizia che potrebbe rassicurare chiunque sia diretto in Australia, questo tipo di ragno non attacca l’uomo ma è portato a reagire solo in caso di minaccia.