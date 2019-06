Qualcosa di speciale trama | Di cosa parla | Cast | Film | Rai 2 | Trailer | Stasera | 19 giugno 2019

QUALCOSA DI SPECIALE TRAMA – Oggi mercoledì 19 giugno 2019 va in onda su Rai 2 Qualcosa di speciale, film romantico del 2009 con la regia di Brandon Camp. Nel cast attori molto amati dal pubblico come Martin Sheen, Aaron Eckhart e Jennifer Aniston.

Ecco dunque qual è la trama e di cosa parla Qualcosa di speciale, il film stasera in tv su Rai 2 dalle 21.20.

Tutto quello che c’è da sapere su Qualcosa di speciale

Qualcosa di speciale trama | Di cosa parla

Uno scrittore, Ryan Burke, vive il dolore immenso della perdita della moglie dopo un drammatico evento. Un lutto difficile da superare, ma che lo spinge a raccontarsi e a raccontare a tutti la sua storia attraverso un libro.

Pubblica così la sua opera che in poco tempo diventa un successo assoluto. Tanti infatti i lettori che trovano in questo libro consigli utili per superare i propri problemi e ritrovare l’autostima perduta.

Così Ryan Burke, il protagonista di Qualcosa di speciale, inizia a viaggiare per l’America in lungo e largo, organizzando numerosi seminari per incontrare tutti i suoi fan. La cosa un po’ buffa è che in realtà lo stesso Ryan non è in grado di mettere in pratica i consigli che lui stesso dà agli altri attraverso il suo libro.

Un giorno durante un seminario a Seattle incontra una donna che cambierà per sempre la sua vita. Si tratta di Eloise Chandler, una bella fioraia interpretata da Jennifer Aniston, che ha giurato di non avere più relazioni amorose dopo le tante delusioni ricevute, e di dedicarsi completamente alla sua attività lavorativa.

Il cast completo di qualcosa di speciale

Tra Ryan ed Eloise, i protagonisti di Qualcosa di speciale, scoppia subito una scintilla, ma entrambi hanno paura di impegnarsi perché i rispettivi vissuti li frenano. Riusciranno a riprendere in mano le proprie vite e godersi l’amore finalmente trovato?

Appuntamento questa sera mercoledì 19 giugno 2019 dalle 21.20 in prima serata su Rai 2.

Qualcosa di speciale trama | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Qualcosa di speciale con Jennifer Aniston.