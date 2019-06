Qualcosa di speciale cast | Attori | Protagonisti | Film | Jennifer Aniston | Aaron Eckhart

QUALCOSA DI SPECIALE CAST – Un cast di attori molto amati dal pubblico per un film romantico e sentimentale adatto a tutta la famiglia. Stiamo parlando di Qualcosa di speciale, pellicola del 2009 diretta da Brandon Camp. Il film è trasmesso in prima serata su Rai 2 oggi 19 giugno 2019 alle 21.20. MA qual è la trama e il cast di Qualcosa di speciale? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Qualcosa di speciale

Qualcosa di speciale cast | Attori

Tanti gli attori conosciuti che prendono parte al cast di questo film sentimentale del 2009 oggi in tv su Rai 2. Tra questi Dan Fogler, Judy Greer, Sasha Alexander, Martin Sheen. Ma sono soprattutto due i veri protagonisti amati dal pubblico che prendono parte al cast di Qualcosa di speciale.

Nei panni del protagonista, vale a dire lo scrittore Ryan Burke, c’è Aaron Eckhart. Si tratta di un attore californiano di 51 anni molto conosciuto. Tra i suoi primi film ricordiamo Nella società degli uomini, Amici & vicini, Betty Love, Il prescelto e Possession – una storia romantica.

Tra le opere di maggior successo in cui ha recitato ricordiamo Il cavaliere oscuro, diretto da Christopher Nolan, il fantascientifico World Invasion e i due film di Attacco al potere.Tra le sue ultimi apparizioni cinematografiche Sully, film di Clint Eastwood con Tom Hanks.

Jennifer Aniston è un’attrice che non ha bisogno di presentazioni. Nel film Qualcosa di speciale interpreta il personaggio di Eloise Chandler, una bella fioraia che si innamora di Ryan dopo averlo incontrato in un seminario in cui lui presentava il suo libro.

Classe 1969, è nata a Los Angeles. Figlia d’arte, il suo vero nome è Jennifer Joanna Anastasakis. Sin da bambina ha una grande passione per la recitazione. Inizia con il teatro e poi passa alla tv entrando nel cast della serie tv Molloy.

Il suo primo grande successo di pubblico lo ottiene quando entra nel cast della fortunata serie Friends. Tra i film in cui recita ricordiamo …E alla fine arriva Polly, Il senso dell’amore, The Good girl, Una settimana da Dio, Vizi di famiglia, Io e Marley, e ancora tra le commedie più irriverenti Come ammazzare il capo e vivere felici e Come ti spaccio la famiglia.

La trama di Qualcosa di speciale

Qualcosa di speciale cast | Trailer

Ecco il trailer del film Qualcosa di speciale, stasera in tv su Rai 2 dalle 21.20.