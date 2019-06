A Milano si nuota sotto la Super Luna

Piscina Milano luna | Museum of the Moon – Guarda che luna, guarda che piscina! In mostra a Milano fino al 22 giugno Museum of the Moon, il progetto itinerante dell’artista britannico Luke Jerram.

Da Pechino a Riga, passando per l’Italia, l’installazione itinerante sta facendo il giro del mondo. Francia, Belgio, Regno Unito, India e Cina, la luna di Jerram sarà dal 15 al 22 giugno nella piscina milanese Cozzi.

L’installazione misura 7 metri di diametro ed è una sfera che riproduce fedelmente la superficie lunare, grazie alle cartografie fornite dalla NASA.

Con una scala di circa 1:500,000, ogni centimetro della scultura sferica equivale indicativamente a 5km della superficie lunare.

La super Luna è stata installata all’interno della Piscina Cozzi, proprio sopra la vasca principale che rimarrà comunque aperta al pubblico: coloro che vorranno intatti potranno nuotare sotto l’affascinante riflesso lunare sia di notte che di giorno. Previsti anche degli eventi off, due notti bianche, il 15 e il 22, in cui verrà data la possibilità di nuotare fino alle ore 4.

Piscina Milano luna | Evento Piscina Cozzi | Milano

“Museum of the Moon” permette al pubblico di osservare e contemplare da vicino la Luna. Impossibile non restarne affascinati. Al buio sembra vera, grazie anche ai crateri riprodotti sulla superficie dell’installazione.

“Sono felice di poter dare ai frequentatori della Piscina Cozzi l’opportunità di ammirare un’opera d’arte così suggestiva che con il riverbero dell’acqua della vasca, sono certa regalerà forti emozioni. Progetti come questo rientrano perfettamente nella filosofia di Milanosport che cerca, attraverso lo sport, ma non solo e questa installazione ne è un esempio, di creare esperienze uniche ed indimenticabili”, afferma Chiara Bisconti, presidente di MilanoSport a Milano Today.

