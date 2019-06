PICCOLE DONNE 2019 – Amy, Jo, Beth e Meg stanno per tornare. Piccole Donne non ne ha ancora abbastanza del grande schermo e un altro adattamento è in lavorazione, guidato dalla regia di Greta Gerwig, attrice ma soprattutto regista che, al suo debutto dietro la telecamera, ha ottenuto diverse nomination agli Oscar con il suo Lady Bird.

Piccole Donne è uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica, una storia amata da grandi e piccini di diverse generazioni che hanno sempre tifato per la famiglia March, ancor di più se il cast è composto da volti amati dal pubblico.

Qualche esempio? Da Saoirse Ronan (Jo March) a Meryl Streep (Zia March), da Timothée Chalamet (Laurie) a Florence Pugh (Amy March), da Emma Watson (Meg March) a Louis Garrel (Friedrich Bhaer), Piccole Donne si fa già carico di promesse.

Un reportage di Vanity Fair ha mostrato le immagini in anteprima del film, con un occhio di riguardo alle quattro sorelle March ideate dalla penna di Louisa May Alcott. Nonostante siano passati secoli dalla pubblicazione dei romanzi, Piccole Donne resta sempre una lettura attuale.

Ma quando arriva Piccole Donne? Il nuovo adattamento cinematografico arriverà nelle sale americane il 25 dicembre 2019, cogliendo l’atmosfera natalizia che si respira nella storia della famiglia March, mentre in Italia non è stata ancora divulgata una data.

Noi, nel dubbio, ci gustiamo il book fotografico di Vanity Fair.