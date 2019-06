Padova, frati organizzano festa per single per aiutarli a trovare l’anima gemella

Padova Sant’Antonio anima gemella – Per trovare l’anima gemella serve un miracolo? La soluzione potrebbe arrivare dai frati della Basilica di Sant’Antonio a Padova.

Proprio sabato 22 giugno ci sarà la ricorrenza di “Sant’Antonio casamenteiro”, giornata interamente dedicata alla preghiera e perché no, alla ricerca dell’altra metà della mela.

Si tratta di una festa molto diffusa in Portogallo, terra natale di sant’Antonio, e nei Paesi dell’America Latina, dove molto spesso scapoli e zitelle invocano il Santo per accasarsi: da qui l’appellativo di casamenteiro.

Questo il programma della giornata: prima la messa con la preghiera del Si quaeris miracula (“Se cerchi miracoli”), poi la festa in senso laico con incontri e, chissà, magari innamoramenti.

Un evento è rivolto a “persone single”, della fascia d’età 20-50 anni come specificano i frati nell’annuncio su ‘santantonio.org‘.

Ma in Italia parlare di Sant’Antonio ‘casamenteiro’ non è del tutto nuovo: anche Papa Bergoglio qualche tempo fa aveva intrattenuto i fedeli con un aneddoto sul Santo.

“Come frati abbiamo riflettuto su una situazione che coinvolge sempre più persone che non hanno ancora trovato una propria strada nella vita, che sia affettiva, personale o lavorativa”, ha spiegato il rettore della basilica, padre Oliviero Svanera a “La Repubblica“.

“Persone che non hanno una gratificazione o uno sbocco vocazionale adeguato, che non significa necessariamente spirituale. Persone che cercano di dare un senso alla propria vita e che spesso portano sulle spalle una grande sofferenza, anche se non espressa esplicitamente – ha precisato il prelato – Per loro la nostra iniziativa vuole essere un’opportunità di preghiera, riflessione e incontro affidandosi all’intercessione di sant’Antonio”.

“In Argentina Sant’Antonio è il patrono delle ragazze che chiedono un fidanzato – raccontava papa Bergoglio – Quando hanno 20 anni chiedono che venga, che tenga, che convenga. Dopo, se non è arrivato, a 30 anni chiedono: che venga e che tenga. E a 40? Che venga, come sia!”.

