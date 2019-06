Oroscopo di oggi 19 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 19 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di mercoledì 19 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi mercoledì 19 giugno 2019

Cari Ariete, oggi qualche critica di troppo potrebbe portarvi verso un esaurimento nervoso, siete troppo suscettibili al momento e basta poco per farvi scoppiare. Ricordatevi che esistono anche critiche costruttive e dovreste farne tesoro.

Cari amici del Toro, la Luna in Capricorno non vi aiuta a esprimere allegramente la vostra opinione, ostentate una certa timidezza e cautela. La vostra diplomazia potrebbe rendervi un po’ freddi e senza cuore agli occhi degli altri, quindi sfruttatela con parsimonia.

Oroscopo di oggi 19 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, parola d’ordine oggi: curiosità. Sarà proprio questa a spingervi verso nuove possibilità e nuovi incontri. In campo professionale c’è ancora qualche problema da risolvere, lasciatevi aiutare dal partner.

Cari Cancro, la Luna in Capricorno vi rende abbastanza nervosi e scorbutici. Questa non è proprio la vostra giornata, mantenete la calma prima di esplodere in un litigio senza via d’uscita.

Cari Leone, quest’oggi la combinazione Sole-Venere vi renderà solari e molto mondani, potreste infatti fare conoscenze interessanti nell’arco della giornata e mettere da parte un po’ i problemi.

Oroscopo di oggi 19 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, questa sarà una giornata positiva per voi che avete le idee chiare per il futuro e delle aspettative (forse troppo) alte. L’impegno verrà ripagato a dovere, in arrivo grandi soddisfazioni per il vostro sudore.

Cari amici della Bilancia, siete circondati dai problemi professionali e non ne potete più. Siete arrivati a un punto di rottura e dovete capire cosa fare, bisogna prendere una decisione e al più presto. Per fortuna, la vita sentimentale è una roccia.

Cari Scorpione, cogliete l’occasione per risolvere qualche questione lasciata in sospeso perché di certo non se ne andrà via da sola. Se avete avuto qualche problema con persone che appartengono al vostro quotidiano, come colleghi di lavoro, le stelle vi suggeriscono di accantonare la questione il prima possibile per quieto vivere.

Oroscopo di oggi 19 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, qualche turbolenza d’amore in arrivo: conviene allacciarsi le cinture di sicurezza e anche bene! Qualche incomprensione con il partner è degenerata portando con sé una grande bufera, cercate di mantenere la calma, soltanto così tornerà a splendere presto il sole.

Cari Capricorno, siete il segno del giorno per quanto riguarda lo stress: ne avete accumulato così tanto che se fosse ripagato in coupon non dovreste pagare la spesa per un anno intero.

Dovreste provare a non perdere la pazienza così spesso, non giova al vostro equilibrio mentale.

Cari Acquario, state attraversando una forte crisi sentimentale e il vostro partner non è d’aiuto in questa fase delicata. Dovete capire se la crisi persiste o se potrebbe essere presto acqua passata. Niente va come vorreste, state assaporando rallentamenti da ogni punto di vista, anche i progetti lavorativi a cui tenevate particolarmente sembrano essere caduti nel dimenticatoio.

Cari Pesci, Cupido darà le spalle anche a voi quest’oggi: non sarete esenti da qualche problema d’amore, se avete subito un torto dal vostro partner potreste pensare di restituire pan per focaccia. Ma siete certi che così facendo risolverete il problema?

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

