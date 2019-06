Oroscopo di domani | 20 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 20 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, giovedì 20 giugno 2019:

Oroscopo di domani giovedì 20 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Amici dell’Ariete, venite da un periodo davvero complesso. Ora finalmente recuperate autostima e fiducia in voi stessi.

Avete dei progetti in ballo? È il momento di rimettervi in corsa e riprendere da dove vi eravate fermati. L’importante è non avere fretta, perché vi ricordiamo, è sempre cattiva consigliera.

Cari Toro, affrontate in questo periodo una certa stanchezza fisica. I tanti impegni vi hanno fiaccato, dovreste staccare e recuperare un po’ di energie perdute.

Cercate di non strapazzarvi, anche perché dovrete affrontare in questo periodo numerosi problemi in amore. Per fortuna nel weekend le cose miglioreranno.

Oroscopo di domani 20 giugno 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, questa è secondo l’oroscopo di domani una giornata davvero positiva per i sentimenti. Approfittatene.

Se invece avete litigato e avete questioni da chiarire, approfittatene per chiarire le incomprensioni parlandovi faccia a faccia.

Amici del Cancro, una giornata tutto sommato positiva quella di domani per il vostro segno. Inoltre il weekend è vicino.

Venite da un periodo piuttosto stressante, i problemi e le tensioni non mancano. Sul lavoro siete chiamati a prendere decisioni importanti, che potrebbero comportare seri cambiamenti nella vostra vita.

Cari Leone, il nervosismo domani la farà da padrona. Cercate di mantenere la calma, altrimenti potreste facilmente perdere la pazienza.

Evitate quindi di tornare su vecchie questioni che non farebbero altro che riaccendere tensioni sopite dal tempo. Contate fino a 10 prima di parlare.

Oroscopo di domani 20 giugno 2019 | Vergine

Amici della Vergine, dopo un periodo difficile, avete finalmente ingranato la marcia. Le cose ora vanno per il meglio, soprattutto sul lavoro.

Qualche problema da risolvere invece in amore: magari qualche ombra del passato che torna a bussare alla vostra porta.

Una di quelle giornate in cui vi sentite un po’ soli: vorreste sentirvi maggiormente compresi e amati da chi vi sta attorno.

In generale sono favoriti i nuovi incontri, ma voi cercate di essere più socievole e ad aprirvi con le persone che vi circondano.

Domani 20 giugno 2019 l’oroscopo prevede per voi una giornata piuttosto neutra, senza particolari novità né in bene né in male.

Se avete impegni o obiettivi importanti da realizzare, forse è il caso di rinviarli di qualche giorno, quando le stelle saranno più favorevoli.

Oroscopo di domani 20 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, domani siete tra i segni maggiormente fortunati per quanto riguarda il lavoro e le relazioni interpersonali.

Siate cauti in amore: avete una grande voglia di evadere anche sentimentalmente, ma questo potrebbe causare problemi con il partner.

Giornata problematica in amore per il vostro segno. I contrattempi potrebbero non mancare soprattutto a livello economico.

Voi siate cauti, anche in amore, per evitate di complicarvi ulteriormente questo giovedì 20 giugno.

Amici dell’Acquario, giornata assolutamente positiva per il vostro segno. D’altronde avete passato un periodo molto stressante, per cui ci voleva proprio.

Se ci sono ancora dei problemi irrisolti, questa può essere la giornata giusta. Cautela in amore.

Grande attenzione in amore per il vostro segno. Non vi sentiti compresi a sufficienza e questo vi crea ansia.

Ricordate che tradire il partner non è mai la soluzione giusta. Mantenete la calma, le cose miglioreranno.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 20 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE