Amici dello Scorpione, una giornata davvero positiva per il vostro segno: avete un cielo davvero spettacolare, come raramente può capitare.

Straordinario in particolare l’amore. Anche chi ha una storia d’amore di vecchia data può ritrovare la passione perduta. Possibili nuovi incontri a livello lavorativo e in affari.

Oroscopo Branko 19 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, il quadro astrale oggi non è dei migliori, con Giove e Nettuno contrastati da Venere. Possibile qualche acciacco fisico.

Contrasti con l’altro sesso, secondo Branko di oggi, per gli uomini: attenti a non perdere la pazienza, sia in casa che a lavoro. Bene gli affari.

Oggi Luna splendida per il vostro segno. Avete in generale un quadro astrale molto positivo, che porta nuove splendide occasioni in tutti i campi.

Buone proposte in particolare per i giovani e per chi lavora in proprio. L’influenza di Urano vi rende ricchi. Attenti a come parlate: potreste creare contrasti spiacevoli.

Amici dell’Acquario, giugno è stato per voi inizialmente un mese difficile, con l’opposizione di Venere. Ora per fortuna le cose sono migliorate.

L’estate si apre infatti sotto i migliori aspetti, con la Luna nel segno. In amore se è nata una storia da poco credeteci, potrebbe durare.

La Luna magnifica in Capricorno vi dà grandi soddisfazioni soprattutto in ambito sentimentale: si riaccende la passione.

Bene i nuovi incontri in amore e gli affari e gli accordi di lavoro, favoriti dalla protezione di Mercurio, Saturno, Marte, Urano.

