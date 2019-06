Obama in Italia – Dopo voci e indiscrezioni, ora è ufficiale: l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama sarà in Italia nei prossimi giorni insieme a tutta la famiglia. L’ex inquilino della Casa Bianca atterrerà, con un volo privato, a Milano venerdì 21 giugno per poi trasferirsi a Laglio, sul Lago di Como, ospite di George Clooney e sua moglie Amal.

Ad accompagnare Obama in questo viaggio nel nostro paese anche la moglie Michelle e le figlie Malia, 20 anni, e Natasha, 18. Il clou della trasferta italiana dell’ex presidente Usa sarà sabato sera in occasione di una cena di beneficenza a Villa Oleandra, residenza in Italia dell’attore e regista statunitense da ben 15 anni.

Il sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, ha già annunciato di aver previsto misure straordinarie come la chiusura di un parcheggio vicino alla casa e l’introduzione di divieti attorno alla location per tutelare la quiete e la sicurezza degli ospiti del divo hollywoodiano.

Un’ordinanza già pensata per tutelare la riservatezza dell’attore e che vieta il passaggio e la sosta attorno a Villa Oleandra che, per l’occasione, sarà ulteriormente rafforzata per la visita di Obama.

Saranno previsti controlli anche via lago in particolare nel tratto in cui si affaccia il giardino di casa Clooney, cittadino onorario della località sul lago di Como.

