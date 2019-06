Messico, incredibile eruzione del vulcano Popocatépetl: lo spettacolo ripreso dall’aereo | VIDEO

Messico eruzione vulcano – Uno spettacolo inaspettato per i passeggeri di un aereo in volo nei cieli del Messico. L’eruzione del vulcano Popocatepetl alle 15.40 di venerdi 14 giugno ha regalato uno spettacolo incredibile.

Un’enorme nube di cenere dal vulcano è salita in cielo oscurando il Sole. Una scena che il passeggero di un volo di linea ha prontamente ripreso e postato su Twitter.

Dopo la prima, sono state monitorate ben 115 esalazioni accompagnate da gas, ceneri leggere e vapore acqueo. Prima dell’eruzione del vulcano Popocatepetl c’erano state tre esplosioni e una scossa di terremoto, percepita i giorni precedenti in Messico.

La colonna di cenere si è spinta così in alto da sfiorare la stratosfera.

Il Popocatépetl è un vulcano in attività, si trova nella regione di Puebla, in Messico. Il suo nome, che in lingua nahuatl significa “montagna (tepētl) che emette fumo di continuo (popōca)”.

Il Popocatepetl ha una forma conica simmetrica, con ghiacciai perenni vicino al cratere, sulla cima della montagna.

Conosciuto anche come Popo o Don Goyo, è alto 5.452 metri ed è uno dei più attivi del Messico. Dal 1354 sono state registrate 18 eruzioni.

