Maturità 2019, oggi la prima prova d’esame

MATURITÀ 2019 PRIMA PROVA – Oggi, mercoledì 19 giugno, inizieranno gli esami di maturità 2019: alle ore 8.30 gli studenti coinvolti saranno chiamati in classe per svolgere la prima prova.

LE TRACCE DELLA PRIMA PROVA

Come di consueto, questa consisterà in uno scritto d’italiano che gli studenti potranno scegliere tra 7 tracce preparate dal ministero dell’Istruzione: i maturandi ne potranno scegliere una a loro piacimento.

Le tracce sono così suddivise:

2 tracce per l’analisi del testo (tipologia A);

3 tracce per il testo argomentativo (tipologia B);

2 tracce per il tema d’attualità (tipologia C)

La tipologia B, il testo argomentativo, è una grande novità di quest’anno ed ha portato all’eliminazione del saggio breve, dell’articolo di giornale e del tema storico.

Qualora gli studenti decidessero di affrontare il testo argomentativo, per una corretta riuscita dello stesso, dovranno essere in grado di convincere i professori della validità della loro tesi facendo uso di dati, esempi, citazioni, fonti e opinioni autorevoli.

A fronte di tutte le novità di quest’anno, il Miur, proprio per venire incontro agli studenti, a dicembre ha pubblicato delle simulazioni ufficiali della prova per poter permettere ai ragazzi di esercitarsi durante l’anno scolastico.

Anche quest’anno il tempo a disposizione per i maturandi è di sei ore e non è consentito consegnare prima di tre ore dall’inizio della prova della maturità 2019. L’unico strumento a disposizione per gli studenti è il dizionario di italiano. Chiaramente interdetti i cellulari e qualsiasi dispositivo audio o video.

La commissione d’esame valuterà poi gli elaborati in base alle capacità linguistiche, logiche e alle conoscenze sull’argomento. Il voto verrà espresso in ventesimi: il massimo a cui si può ambire sono 20 punti.

La votazione andrà poi a sommarsi a quello delle altre prove d’esame e ai crediti formativi accumulati negli ultimi tre anni delle superiori.

Maturità 2019 prima prova | Polizia postale

La Polizia Postale durante l’Esame di Stato, la cui prima prova si terrà oggi, si occupa di evitare che le tracce vengano rubate e diffuse in anticipo tramite attività di hacking. Questa attività di protezione online del sito del MIUR e di tutti gli uffici predisposti alla creazione delle tracce fa sì che nulla esca e venga diffuso prima della mattina della Prima Prova. Impossibile riuscire a trovare gli autori o le tipologie di tema in anticipo…

