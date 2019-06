Luca Argentero Instagram – Luca Argentero si è raccontato in una lunga intervista radiofonica al programma I Lunatici in onda ogni notte su Radio2 dall’1.30 alle 6.00 del mattino.

L’attore ed ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato il suo rapporto con la sua bellezza: “Non so come funzioni nelle dinamiche femminili, nel mio caso è stato il 90% del motivo per cui mi hanno fatto fare questo lavoro, almeno all’inizio”.

Il 41enne torinese ha spiegato così il motivo: “È un ragionamento banale, almeno all’inizio ho fatto tante commedie romantiche, il protagonista di una commedia romantica per definizione deve fare innamorare la protagonista del film e di conseguenza le spettatrici che guardano quel film dentro il cinema o sul divano di casa”.

L’attore ed ex conduttore de Le Iene ha svelato anche delle avances che riceve sui social network: su Instagram Argentero può contare oltre un milione di follower. “Nel mio caso, ed è il risultato migliore di questi 15 anni di lavoro, le persone nel 99% dei casi mi dimostrano soprattutto grande affetto. Poi c’è quell’1% che deve esistere statisticamente, magari fatto di persone più sfacciate, un po’ meno educate o un po’ più invadente”.

L’ex marito di Myriam Catania ha spiegato ai conduttori della trasmissione, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, di avere molti segreti da svelare: “Ho tantissimi aneddoti che potrei raccontare, ma non si possono raccontare… .Magari da vecchio scriverò un libro. Richieste strane su Instagram? Richieste di foto dei piedi. Ma non so se siano arrivate da uomini o da donne”.

