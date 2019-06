LIVE NON È LA D’URSO STREAMING – Questa sera va in onda l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto dalla cara Barbarella la cui prima stagione terminerà con un grande scontro.

No, non si tratta di D’Urso vs Prati, perché la cara Pamela ha deciso di essere fedele alle proprie parole e di non volersi presentare in diretta televisiva esattamente come la scorsa puntata. La showgirl infatti era attesa nel salotto di Canale 5, ma non si è mai presentata (smentendo la notizia di aver richiesto una grossa somma di denaro per partecipare a Live).

Gli ospiti dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso

Questa sera la Prati non sarà presente, ma un’altra Pamela sì: si tratta della Perricciolo, in guerra con Eliana Michelazzo. Dopo denunce e offese, le due si scontreranno in un atteso faccia a faccia nel salotto della D’Urso, animando la serata del pubblico di Canale 5.

Ma non è tutto. In studio arriverà anche Morgan. Il coach di The Voice of Italy, dopo l’avviso di sfratto, ha avuto una proroga di una settimana a causa delle sue condizioni di salute. Al suo fianco ci sarà Jessica, l’ex gieffina che di recente ha permesso a Morgan d’incontrare la loro figlia, la piccola Laura.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso

Ma dove vedere l’ultima puntata di Live? In tv o in streaming?

Live non è la D’Urso streaming | Dove vedere in diretta tv

Live Non è la D’Urso va in onda questa sera mercoledì 19 giugno 2019 alle ore 21:25 su Canale 5. Il canale ammiraglio mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per coloro che dispongono di un abbonamento Sky.

Live non è la D’Urso streaming | Dove vedere in diretta streaming

Chi invece vuole seguire Live non è la D’Urso in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet può farlo accedendo a Mediasetplay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuita dell’utente – previa registrazione – i propri contenuti.

Inoltre, se questa sera avete da fare e non potete seguire in diretta il programma, potete sempre recuperarlo in un secondo momento grazie alla funzione on demand di MediasetPlay.