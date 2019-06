LIVE NON È LA D’URSO OSPITI – Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso. Il programma serale di Barbarella giunge al termine per questa sua prima edizione e avrebbe tanto voluto un confronto diretto con Pamela Prati, dopo lo scandalo delle finte nozze, nozze di cui si è parlato in lungo e in largo anche nel salotto della D’Urso.

La Prati era attesa nella precedente puntata, la D’Urso ci contava così come tutto il pubblico. Poi, però, la showgirl non si è presentata e ha smentito di aver richiesto denaro per la sua partecipazione al programma.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso

Né lei né l’avvocato Lina Caputo, dunque, prenderanno parte all’ultima puntata di Live Non è la D’Urso questa sera.

E allora quali saranno gli ospiti dell’ultima puntata?

Live non è la D’Urso ospiti | Ultima puntata | Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo

Si vocifera che, al posto di Pamela Prati, possa esserci comunque un’altra Pamela a intrattenere il pubblico di Canale 5. Si tratta della Perricciolo, il cui nome è rimbalzato di programma in programma tramite le accuse di Eliana Michelazzo. Quest’ultima infatti ha ammesso le sue colpe e ha accusato la Perricciolo di averla manipolata per tanti anni e di averle creato un finto marito (seguendo il filone della Prati, con la differenza che la Michelazzo è rimasta sposata a un uomo immaginario per dieci anni).

Dopo la denuncia e le offese in tv e sui social, la Perricciolo è intervenuta ma senza presenziare in studio da Barbara. Che questa sia volta buona? Pamela Perricciolo potrebbe affrontare direttamente la Michelazzo?

Live non è la D’Urso ospiti | Ultima puntata | Morgan

Quel che è certo, grazie al supporto dei social, è che Morgan sarà presente in studio. Tempo fa si era parlato dello sfratto del coach di The Voice of Italy ma, a causa del suo malore fisico, il cantante ha ottenuto una settimana di proroga. Inoltre, la grande conquista è stata poter riabbracciare la figlia Laura, grazie al supporto di Jessica.

Morgan ospite di Barbara D’Urso, tutta la verità sullo sfratto nell’ultima puntata di Live

L’ex gieffina si unirà a Morgan nel salotto di Barbara questa sera, che arrivi anche la piccolina per riunire la famiglia in tv?

Non ci resta che aspettare questa sera e sintonizzarci su Canale 5 alle 21:25.

Dove vedere in tv e streaming l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso