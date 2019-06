LIVE NON È LA D’URSO – Il salotto serale del mercoledì di Barbara D’Urso è pronto a chiudere le sue porte. Mercoledì 19 giugno 2019 andrà in onda l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, il programma serale che ha fatto della cronaca rosa il suo cuore pulsante e che, da diverse settimane a questa parte, ha dato moltissimo spazio al Prati-gate.

Come ormai tutta l’Italia sa, non esiste alcun Marco Caltagirone. Le presunte nozze di Pamela Prati con l’imprenditore romano non si sono mai tenute perché non è mai esistito uno sposo che marciasse verso l’altare.

Le ultime puntate di Live sono state Prati-centriche, anche quando la showgirl non era la diretta interessata della vicenda ma soltanto un effetto collaterale.

Gli ospiti dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso

Per chiudere in bellezza questa prima stagione di Live Non è la D’Urso, Barbarella continuerà a cavalcare l’onda del Prati-gate ma farà posto anche a un altro chiacchierato ospite. Vediamo tutte le anticipazioni dell’ultima puntata.

Live Non è la D’Urso | Anticipazioni ultima puntata | Prati-gate

Pamela Prati non farà felice Barbara D’Urso con un ultimo incontro/scontro. Niente faccia a faccia per la conduttrice e la showgirl che la scorsa puntata avrebbe dovuto presenziare nel salotto di Canale 5 e si è tirata indietro all’ultimo istante, precisando poi di non aver richiesto denaro (oltre 50 mila euro) per quell’ospitata.

I capricci di Pamela Prati: si presenterà in studio da Barbara D’Urso? Nuovo giallo dietro quinte…

Nonostante i disparati inviti, Pamela Prati e l’avvocato Lina Caputo non saranno presenti in studio questo mercoledì sera. Secondo quanto riferito da Panorama, al suo posto potrebbe arrivare un’altra Pamela: la Perricciolo potrebbe finalmente comparire nello studio della D’Urso, pronta ad affrontare Eliana Michelazzo. Le due si sono dichiarate guerra a vicenda, tra insulti e denunce. A differenza della Prati, la Perricciolo sarà davvero presente in televisione questa sera?

Pamela Prati sempre più sola? La molla anche l’avvocato Della Rocca. Che chiede il conto alla showgirl…

Live Non è la D’Urso | Anticipazioni ultima puntata | Morgan

A distogliere l’attenzione dal Prati-Gate ci pensa Morgan. Barbara D’Urso ha dato l’annuncio della sua presenza in studio tramite social e vedrà il cantante ospite di Live dopo la notizia che, a causa di un malore, gli è stata concessa una settimana di proroga dallo sfratto.

Morgan ospite di Barbara D’Urso, tutta la verità sullo sfratto nell’ultima puntata di Live

In studio ci sarà anche Jessica, la mamma della figlia Laura. Jessica ha partecipato al Grande Fratello quest’anno e, nonostante gli attriti, pare che abbia concesso a Morgan la possibilità d’incontrare la figlia. Che ci sia una riunione di famiglia in vista questa sera?

Per scoprirlo, bisogna sintonizzarsi su Canale 5 mercoledì 19 giugno alle ore 21:25 per l’ultimo appuntamento con Barbara e il suo Live Non è la D’Urso.

Dove vedere in tv e streaming l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso