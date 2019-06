Live non è la D’Urso puntata del 19 giugno 2019 | Perricciolo Michelazzo | Scontro in diretta | Anticipazioni

Live non è la D’Urso puntata del 19 giugno 2019 – Scontro assicurato. E tanto atteso. Live non è la D’Urso chiude i battenti stasera, 19 giugno 2019, con un vero colpaccio: in studio ci saranno Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Un’indiscrezione bomba che siamo in grado di anticiparvi.

Cosa accadrà stasera? Cala, forse, il sipario sul Prati-gate con il forfait della showgirl che secondo alcuni rumors sarebbe tornata a Cologno Monzese la settimana scorsa accompagnata dal suo ex avvocato, Irene Della Rocca.

Oggi, in studio tornerà la Perricciolo che per la prima volta avrà di fronte – davanti alle telecamere di Live – la Michelazzo.

Ricordiamo che la loro amicizia si è inevitabilmente rotta da quando la Michelazzo (titolare dell’Aicos Management) ha raccontato di aver scoperto il grande inganno ai suoi danni con la storia di quel mai esistito Simone Coppi: l’uomo che ha amato virtualmente per 10 lunghi anni. C’era davvero la Perricciolo dietro al contatto Instagram di Simone Coppi?

Live non è la D’Urso puntata del 19 giugno 2019 | La Michelazzo denuncia la Perricciolo

La Michelazzo, così, ha svelato di aver denunciato la Perricciolo alcune settimane fa. Ma Donna Pamela, stasera, come si comporterà davanti al pubblico di Canale 5? Già alcune settimane fa, in un’intervista resa a titolo gratuito, ha raccontato la sua versione dei fatti.

In studio, però, potrebbero scoppiare vere e proprie scintille e sembra che gli autori – in queste ore – siano impegnati alla realizzazione di scalette e filmati per avere pronto il piano B.

In questi ultimi mesi, Live – non è la D’Urso (coordinato da Ivan Roncalli) ha superato ogni previsione sugli ascolti regalando al Biscione una vera iniezione di share.

Sembra che ai piani alti di Cologno Monzese sia in dirittura d’arrivo la riconferma del format con un’instancabile super Barbara al timone.

Per lei, tra pochissimo, inizieranno le meritate vacanze dopo quattro programmi in diretta traghettati a vele spiegate verso il successo: Live non è la D’Urso, Grande Fratello, Pomeriggio 5 e Domenica Live.

