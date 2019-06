Italia Polonia diretta live | Formazioni | Risultato | Europeo Under 21 2019 | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

ITALIA POLONIA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Italia e Polonia, gara valida per la seconda giornata dell’Europeo Under 21 2019, in programma oggi, mercoledì 19 giugno 2019, alle ore 21.

ITALIA POLONIA DIRETTA LIVE | Europeo Under 21 2019

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Italia Polonia Pre partita

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Oggi alle ore 21 l’Italia U21 di Gigi Di Biagio scende in campo allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna contro la Polonia, sfida valida per la seconda giornata dell’Europeo Under 21 in corso in Italia. TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale in questo articolo. Restate con noi!

EUROPEO UNDER 21 2019, I GIRONI

Italia Polonia diretta live | Le probabili formazioni | Europeo Under 21

Chi gioca stasera? Quali sono le probabili formazioni di Italia e Polonia per la sfida di questa sera a Bologna? Gigi Di Biagio dovrebbe cambiare qualche uomo rispetto alla sfida contro la Spagna. Tra questi Zaniolo, reduce dalla botta rimediata in seguito a un contrasto con il portiere spagnolo. Al suo posto Orsolini. Ecco chi dovrebbe scendere in campo dal primo minuto:

ITALIA U21 (4-3-3): Meret; Calabresi; G. Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa

A disposizione: Audero, Montipò, Adjapong, Bonifazi, Romagna, Pezzella, Locatelli, Tonali, Murgia, F. Bonazzoli Kean

All.: Luigi Di Biagio

POLONIA U21 (4-3-3): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Michalak, Kownacki, Szymanski

A disposizione: Lis, Loska, Gumny, Bochniewicz, Jonczy, Piotrowski, Placheta, Jozwiak, Wdowiak, Buksa, Swiderski, Tomczyk

All.: Czeslaw Michniewicz

I CONVOCATI DI GIGI DI BIAGIO PER L’EUROPEO

Italia Polonia diretta live | Le parole di Gigi Di Biagio | Europeo Under 21

“Stiamo rivivendo un entusiasmo che non si sentiva da Italia ’90, dobbiamo sfruttarlo, perché ora il pericolo è sentirci troppo bravi: non vincere domani complicherebbe le cose”. Queste le parole del commissario tecnico della Nazionale Under 21 Gigi Di Biago nel corso della conferenza stampa di ieri in vista della sfida contro la Polonia.

“Noi “picchiatori”? Che caduta di stile. Contro la Spagna è stata una partita normalissima in cui loro cadevano senza esser sfiorati, due anni fa quando contro di loro giocammo un tempo in dieci non ricordo avessero parlato di arbitri”, ha proseguito.

“Totti? A Roma sembrano volersi far del male – ha detto Di Biagio -, dopo De Rossi anche Francesco, non capisco perché. Ho sentito Totti negli ultimi mesi, lo vedevo coinvolto, attivo nella società, non so cosa sia successo dopo, ma è un peccato”.

“La Polonia? Sarà una gara totalmente diversa, scorbutica, si sanno difendere e sanno ripartire molto bene, quando sembrano in difficoltà sanno uscire e colpire – le sue parole -. Dovremo fare la differenza con l’intensità nel prenderci la palla e nell’attaccare. Ma potremmo fare un bel passo in avanti”.

IL CALENDARIO DELL’EUROPEO UNDER 21 2019

Italia Polonia diretta live | Dove vedere la partita in tv e live streaming | Europeo Under 21

Dove vedere Italia Polonia in tv e live streaming? La partita degli azzurrini sarà trasmessa in chiaro (gratis) in diretta su Rai 1, canale 1 o 501 (per vederlo in HD) del vostro telecomando.

L’evento sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione via mail o social network) RaiPlay.it. Calcio d’inizio alle ore 21.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’EUROPEO UNDER 21 2019