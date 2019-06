Concorso Camera di Commercio 2019 di Roma: bando, requisiti, domanda

Concorso Camera di Commercio 2019 | Nuove assunzioni in arrivo alla Camera di Commercio di Roma nel 2019. Lo scorso 11 giugno, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso volto all’inserimento di 27 assistenti ai servizi amministrativi e di supporto.

Si tratta di un inserimento in categoria C1, a tempo pieno e indeterminato. Di questi 27 posti una quota pari al 30 per cento è riservata ai militari delle Forze Armate che siano stati congedati senza demerito e che ne abbiano fatto specifica richiesta: se infatti tale quota non viene raggiunta per mancata partecipazione o per mancanza dei necessari requisiti i posti verranno assegnati dagli idonei non riservatari.

Vediamo qui di seguito quali sono i requisiti di partecipazione al concorso Camera di Commercio 2019, le modalità per inviare la domanda e le prove previste per la selezione dei 27 profili.

Concorso Camera di Commercio 2019 di Roma | Requisiti necessari

Per quanto riguarda i requisiti per partecipare al concorso, è necessario essere in possesso di:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea

maggiore età

diploma di maturità

idoneità psico-fisica alla mansione

godimento dei diritti civili e politici in riferimento all’elettorato attivo

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare con gli obblighi di leva

Chi non è in possesso della cittadinanza italiana ma di uno degli Stati Membri dell’Unione europea è necessario che abbia una conoscenza adeguata della lingua italiana; altrettanto necessario il godimento dei diritti civili e politici all’interno del paese di provenienza. Come per quanto riguarda tutti i concorsi pubblici, tali requisiti devono imprescindibilmente essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il quale, come previsto dal bando, è “a trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta”.

Concorso Camera di Commercio 2019 di Roma | Presentazione della domanda

Gli interessati, quindi, dovranno inviare la propria candidatura entro e non oltre l’11 luglio 2019. Dato che il bando è uscito l’11 giugno 2019 è quindi questa la scadenza prevista per la trasmissione delle domande. Ma quali sono le modalità per partecipare?

È possibile o inviare una raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Selezioni e trattamento giuridico della Camera di Commercio, oppure una mail PEC all’indirizzo concorsi@rm.legalmail.camcom.it che contenga sia la sottoscrizione che il documento di identità.

Concorso Camera di Commercio 2019 di Roma | Prove

Per quanto infine riguarda le prove del concorso, questo prevede lo svolgimento di:

una prova preselettiva, la quale si svolgerà solamente in caso di necessità di scrematura, quindi se le candidature supereranno le 135. In tal caso sarà necessario rispondere a dei quesiti a risposta multipla che verteranno sulle materie oggetto della prova scritta e su cultura generale;

una prova scritta, in cui i candidati saranno chiamati a svolgere un elaborato e a rispondere a un test a risposta multipla;

una prova orale, dove verrà verificata la conoscenza delle materie previste per le prove concorsuali, della lingua inglese e delle applicazioni informatiche.