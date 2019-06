Il video dell’aggressione ai ragazzi del Cinema America

Cinema America aggressione video – La Polizia di Stato ha diffuso il video del pestaggio dei quattro ragazzi del Cinema America, aggrediti nella notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno nel quartiere romano di Trastevere.

Nel filmato, registrato dalle telecamere di sicurezza, si vedono gli aggressori mentre si avvicinano ai giovani che indossavano la maglia del “Piccolo America” e lo scoppio della violenza.

“Hai la maglietta del Cinema America, sei antifascista, levati subito sta maglietta, te ne devi andare via da qua”: è iniziato così il diverbio, terminato poi in una violenza fisica. Bottigliate, pugni, insulti e testate con minacce per costringere i ragazzi a levarsi le t-shirt.

“Mi hanno chiesto se fossi antifascista, poi mi hanno tirato una testata sul naso”: parla il ragazzo aggredito a Roma

A seguito di questo episodio, la questura di Roma “ha attivato adeguate misure di vigilanza in tutta l’area interessata dagli eventi dell’associazione ‘Piccolo America’, tese ad assicurare -si legge in una nota- che le attività culturali e ricreative si svolgano in assoluta serenità”.

Nella giornata di martedì 18 giugno, i responsabili del pestaggio sono stati identificati: si tratta di quattro giovani ritenuti vicini agli ambienti di estrema destra, ora accusati di lesioni aggravate.

Aggressione Cinema America | Nuovo episodio di violenza

Il 19 giugno è arrivata anche la notizia di una nuova aggressione ai danni questa volta della ex compagna del presidente dell’Associazione “Piccolo America” Valerio Carocci.

L’ufficio stampa dei ragazzi del Cinema America, interpellato da TPI , non ha per ora né confermato né smentito la notizia.

Nuova aggressione nei confronti dei ragazzi del Cinema America

“Prima 4 ragazzi ‘colpevoli’ solo di indossare una maglietta, ora anche una ragazza. Che vigliacchi. Gli episodi di violenza che, come ha accertato la Digos,sono collegati a militanti di #CasaPound sono vergognosi e non verranno mai tollerati in questa città. Vicini al #CinemaAmerica”. Questo il commento su Twitter della sindaca di Raggi.