Calenda Polo Lacoste | L’incredibile polemica per la maglia indossata

CALENDA POLO LACOSTE – Il web sa essere un posto straordinario. I social network si confermano un eccezionale strumento di comunicazione e interazione. Ma talvolta le polemiche inutili prendono il largo senza che qualcuno possa mettere un freno. È il caso di un incredibile polemica che su Twitter ha preso di mira l’esponente Pd Carlo Calenda. L’ex ministro dello Sviluppo Economico, che sul suo account posta più o meno regolarmente messaggi e video di critica al governo e ai suoi membri, è stato bersagliato per essersi mostrato con una polo Lacoste, un indumento che costa mediamente, online e nei negozi, tra i 50 e i 100 euro.

Carlo Calenda | Polo Lacoste | La polemica dopo un video Twitter

Diversi utenti hanno commentato l’ultimo filmato di Calenda evidenziando il logo sulla maglia, il tradizionale coccodrillo. “Salve Carlo Calenda – ha scritto un utente dando il via alle reazioni indignate – lei potrà dire cose intelligentissime, ma ad italiano medio resterà impresso il coccodrillo sulla sua maglietta. Non c’è un solo video nel quale Salvini ha un indumento che un giovane pagato mille euro non può comprare. Il nostro fallimento è di percezione”. Successivamente l’hashtag #lacoste è diventato una tendenza su Twitter in Italia.

Una reazione – quella contro il neoeletto europarlamentare Dem – certamente eccessiva, anzi ingiustificata. Senz’altro una polo Lacoste non è alla portata di tutti ma non va essere considerato un bene di lusso per pochi. Ed è stupido considerare gli indumenti indossati come metro per giudicare il valore di quanto si afferma. Ma andrebbe anche ricordato che anche altri esponenti politici come Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Alessandro Di Battista (sono circolate alcune immagini via Twitter) si sono in questi anni mostrati in pubblico con una simile maglia.

“Scusate – ha poi scritto Calenda in un altro tweet – per evitare la caduta dell’Occidente sul tema estremamente divisivo #Lacoste segnalo che ne ho 4 (due regalate dalla mia mamma e due comprate da me) tutte blu perché pare sfinino. Ma soprattutto compro i boxer da schostal. Dunque sono definitivamente un plutocrate arido”.

Ma alle banali polemiche pretestuose aveva già risposto una platea ampia di utenti. “Ma voi che criticate Calenda per una polo #Lacoste da 60 euro, lo fate da un iPhone XS o da un MacBook Pro?”, è stata una delle repliche più condivise.